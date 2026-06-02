La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital llevará adelante el 1° Concurso Municipal de Monólogos, una iniciativa que busca promover las artes escénicas, impulsar la creación teatral y generar nuevos espacios de participación para artistas de toda la provincia.

El certamen se desarrollará los días 5 y 6 de junio, a partir de las 20.00 horas, en las instalaciones del Complejo Cultural Urbano Girardi, donde se presentarán los 15 participantes preseleccionados a través de la convocatoria pública realizada por el municipio. Este proyecto despertó un gran interés en intérpretes de distintos puntos de Catamarca, quienes compartirán sus trabajos en lo que promete ser una enriquecedora primera edición.

Durante ambas jornadas, actores y actrices pondrán en escena diversas propuestas interpretativas, ofreciendo al público una amplia variedad de estilos, miradas y recursos escénicos que reflejan la riqueza y el indudable potencial del teatro catamarqueño actual.

El certamen contará además con un jurado de destacada trayectoria en el ámbito teatral nacional, el cual estará integrado por María Celeste Colella, licenciada en Teatro, directora y productora de la provincia de Córdoba; Lukas Salas, reconocido director y autor catamarqueño; y Vida Ignes, directora, actriz y autora catamarqueña.

La participación de estos destacados referentes aportará una mirada especializada sobre cada una de las puestas, contribuyendo a jerarquizar el concurso y brindar una devolución constructiva para los participantes.

Esta acción cultural tiene como objetivo central fomentar la escritura y la producción de textos propios, al tiempo que busca acercar a nuevos talentos a las tablas mediante la interpretación de piezas preseleccionadas.

Asimismo, la propuesta procura fortalecer la agenda recreativa de la Capital y generar espacios de intercambio genuino entre los hacedores locales y la comunidad. Con este despliegue, la gestión del intendente Gustavo Saadi continúa impulsando políticas destinadas a promover la actividad teatral, acompañar a los trabajadores de la cultura y ampliar las oportunidades de acceso a expresiones artísticas de alta calidad para todos los vecinos y vecinas.

Entradas

Para aquellos interesados en asistir a las funciones y colaborar con los artistas, las entradas tendrán un valor de $3.000 por noche, contando además con una promoción especial de dos entradas por $5.000. Desde la organización invitan formalmente a todos los vecinos a acompañar este primer certamen y disfrutar de dos veladas consecutivas dedicadas por completo al talento, la creatividad y la pasión por el teatro en la ciudad.