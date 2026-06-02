Madres de alumnos de la localidad de Las Cañas iniciaron una toma de escuela Catamarca Santa Rosa. La medida afecta a la Escuela N° 275 y busca el nombramiento urgente de docentes de grado. Según las familias, la falta de personal vulnera el derecho a la educación desde hace años.

Esta protesta surge tras reiteradas gestiones ante el Ministerio de Educación de Catamarca. Sin embargo, los pedidos administrativos realizados no obtuvieron una solución satisfactoria para la comunidad. Por lo tanto, los padres decidieron impedir el ingreso al edificio como última instancia de reclamo.

La directora como única docente de grado

La situación administrativa del establecimiento presenta una precariedad extrema para el desarrollo pedagógico. Actualmente, la directora debe impartir clases a todos los niveles debido a vacantes no cubiertas. Su cargo docente original quedó sin reemplazo efectivo después de asumir la conducción jerárquica de la escuela.

Además de la autoridad directiva, el plantel se reduce a solo dos profesores de áreas especiales. Los alumnos únicamente reciben formación técnica en las áreas de Educación Física e Inglés. Esta estructura mínima resulta insuficiente para cubrir las necesidades curriculares básicas de los estudiantes de Las Cañas.

Discrepancias en la matrícula oficial

Un punto crítico del conflicto reside en la diferencia de cifras entre el gobierno y la institución. El Ministerio de Educación registra solamente 10 alumnos inscriptos en sus bases de datos oficiales. En cambio, la comunidad afirma que existen 15 alumnos en nivel primario y 21 en total.

Esta inconsistencia en los registros impacta directamente en la asignación de nuevos cargos docentes. Al no estar actualizados los datos, las autoridades desestiman la necesidad de mayor personal para el ciclo lectivo. En consecuencia, la falta de actualización administrativa agrava la crisis educativa en la zona.

Continuidad de la toma de escuela Catamarca Santa Rosa

Las familias advirtieron que la medida de fuerza tiene carácter de tiempo indeterminado. Exigen que un representante ministerial se presente en el lugar para firmar un compromiso de solución. Mientras tanto, la toma de escuela Catamarca Santa Rosa se mantendrá firme hasta recibir una respuesta presencial concreta.

Fuente: El Aconquija