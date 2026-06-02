Reparaciones en el tramo de Copacabana y La Puntilla evidencian problemas estructurales en la infraestructura vial y reavivan cuestionamientos sobre la gestión del mantenimiento en la provincia.

Las intervenciones en la Ruta Nacional 60, a la altura de las localidades de Copacabana y La Puntilla, en el departamento Tinogasta, vuelven a poner en evidencia el deterioro progresivo de la infraestructura vial en el interior de Catamarca. Los trabajos de reparación de calzada se realizan luego de los daños provocados por el desborde de una acequia, una situación que expone la vulnerabilidad del trazado frente a eventos que requieren respuestas constantes.

El hecho de que deban ejecutarse obras de reparación en un tramo ya habilitado refuerza la percepción de una falta de mantenimiento preventivo sostenido, lo que obliga a intervenciones correctivas recurrentes en distintos puntos de la red vial. Esta dinámica genera preocupación entre usuarios frecuentes de la ruta, especialmente transportistas y productores de la región.

En este contexto, el estado de la Ruta 60 se suma a una serie de reclamos históricos sobre el deterioro de caminos en el interior provincial, donde las condiciones de circulación suelen verse afectadas por el desgaste, la falta de obras estructurales y la exposición a fenómenos climáticos.

Distintos sectores advierten que la ausencia de una planificación integral en materia de infraestructura vial termina trasladando los costos al tránsito cotidiano, con demoras, riesgos y mayores dificultades logísticas para las economías regionales.

La situación también vuelve a poner en discusión el impacto que tiene el estado de las rutas sobre la conectividad entre localidades y el desarrollo productivo, en una provincia donde los corredores viales cumplen un rol central para la actividad económica.

Mientras se avanzan con reparaciones puntuales, el panorama general refleja una problemática más amplia vinculada a la infraestructura vial en Catamarca, donde las intervenciones suelen responder a emergencias más que a una estrategia de mantenimiento sostenida en el tiempo.

En este escenario, la Ruta Nacional 60 se convierte nuevamente en un ejemplo de las dificultades estructurales que enfrenta la red vial en el interior, reabriendo el debate sobre la necesidad de inversiones más estables y planificación a largo plazo.

Fuente: El Aconquija