La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General del Nodo Tecnológico, pondrá en marcha un ciclo de capacitaciones gratuitas destinado a brindar herramientas prácticas que contribuyan al desarrollo de las actividades comerciales, productivas, culturales y de servicios de la ciudad.

Esta propuesta busca acercar conocimientos de aplicación concreta vinculados con la gestión organizacional, la administración, las finanzas, la comunicación digital y la incorporación de nuevas tecnologías para promover la mejora continua de la economía local.

Al respecto, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, destacó la importancia de generar estos espacios de formación accesibles e inclusivos para toda la comunidad, fomentando el acceso a herramientas que permitan potenciar las capacidades de emprendedores, trabajadores y comerciantes, fortaleciendo así el ecosistema productivo de la Capital.

Las capacitaciones estarán a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por la Srta. Soledad Ferreyra, el CPN José Ibáñez, el CPN Diego Ponce, la Lic. Noelia Espeche, el Sr. Franco Alonso y la Bromatóloga Eugenia Montalván, quienes compartirán sus experiencias profesionales en el uso de herramientas digitales y gestión comercial.

El cronograma formativo iniciará este viernes 5 de junio de 16:00 a 18:00 horas en el Aula 5 con el taller «Cómo Transformar una Idea en una Actividad Real», cuya inscripción ya se encuentra completamente agotada debido al gran interés de la comunidad.

El ciclo continuará en la misma aula y horario el miércoles 10 de junio con la temática «Monotributo y Medios de Pago Digitales», seguido por el taller «Finanzas Básicas para tu Actividad», programado para el miércoles 17 de junio.

La grilla de actividades trasladará sus próximas citas al Auditorio principal en el horario de 19:00 a 21:00 horas, comenzando el viernes 19 de junio con la capacitación sobre «Redes Sociales para dar a conocer tu Actividad».

Posteriormente, el viernes 26 de junio se dictará el módulo de «Buenas Prácticas, Higiene y Cuidados en Espacios de Trabajo con Alimentos», concluyendo el ciclo el viernes 3 de julio con la propuesta de vanguardia denominada «Crea tu Página o Catálogo Digital con Inteligencia Artificial».

Desde la organización recordaron a los participantes inscriptos que en cada jornada se realizará el correspondiente control de asistencia para el posterior otorgamiento de los certificados oficiales del municipio.

Finalmente, las autoridades destacaron que cada capacitación funciona de manera independiente, por lo que los interesados podrán participar de uno o varios talleres según sus necesidades particulares, requiriendo cada encuentro de una inscripción individual y específica.

Las convocatorias para las próximas instancias formativas, junto con los requisitos, cupos disponibles y contenidos detallados, serán publicadas oportunamente a través de las redes sociales oficiales del Nodo Tecnológico, consolidando esta política pública como un motor de aprendizaje inmediato y crecimiento para todos los sectores comerciales y productivos de la Capital.