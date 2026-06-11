Llevando los servicios del Estado y haciéndolos accesibles a todos los catamarqueños, el Registro Civil Catamarca continúa acercando los operativos del Móvil de Documentación Rápida, que durante esta semana recorrerá la ciudad de Belén y la Capital.

El dispositivo móvil permitirá a vecinos y vecinas gestionar de manera ágil la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), Pasaportes, actualizaciones de mayores y menores, y demás gestiones documentarias contempladas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El cronograma previsto para esta semana es el siguiente:

Jueves: Operativo en la ciudad de Belén, de 9:00 a 13:00 horas, en el CIC del Barrio Los Pinos. Y por la tarde, de 16 a 20 horas en el Club San Luis del Barrio La Puntilla.

Viernes: El Operativo estará de 9 a 15 horas en el Polo Productivo, Turístico y Artesanal (Rivadavia y Sarmiento). Sábado: el Móvil estará en la Capital de 12:00 a 18:00 horas, en el Plazoleta del Rosario Luminoso (Bartolome de Castro 270) acercando los servicios del Registro Civil a las familias del sector.

Desde el organismo se recuerda que los trámites se realizan con los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), vigentes en todo el país.

Montos de los trámites:

DNI regular: $10.000

DNI Exprés: $26.000

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte Exprés: $200.000

Con estos operativos, el Registro Civil y el Gobierno Provincial reafirman su compromiso de garantizar el derecho a la identidad, promoviendo un Estado presente que acerca servicios públicos de calidad a cada rincón de Catamarca y facilita el acceso de la ciudadanía a trámites fundamentales para su vida cotidiana.