En el Año Jubilar por el Bicentenario del natalicio del Beato Esquiú

Una jornada de mucha emoción, fe, encuentro y fraternidad se vivió durante la mañana del sábado 6 de junio en el Hogar de Adultos Mayores Fray Mamerto Esquiú, con la visita de los periodistas, quienes quisieron celebrar su día con un gesto solidario enmarcado en el Jubileo por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. Se sumaron a esta iniciativa integrantes de la Pastoral de la Niñez, a través el servicio Acompañando Abuelitos.

La comunidad anfitriona, con su director a la cabeza, recibió a los visitantes en un amplio salón donde se destacaba un cartel que decía: Día del Periodista, decorado con elementos propios de la comunicación; además de un altar con la imagen del Beato Esquiú.

La jornada se inició con los cantos que pusieron clima de fiesta al encuentro, dando paso al pequeño Felipe Arias, quien recitó poesías y relatos referidos al Beato Esquiú periodista, recibiendo el aplauso de los presentes.

Los abuelos recibieron una estampa con la oración rogando a Dios la pronta canonización del beato catamarqueño, que rezaron juntos. Así se comenzó el espacio de espiritualidad que continuó con la proclamación del Santo Evangelio, una breve reflexión y la distribución de la Comunión a cargo de la ministra extraordinaria de la Comunión.

Hubo abrazos y momentos para escuchar, dialogar y compartir cosas ricas. Mientras esto sucedía los abuelos dejaron plasmado el dibujo de sus manos en un papel afiche que será presentado como parte de las ofrendas de la Santa Misa de este domingo 7 en el templo franciscano, con la cual concluirán las actividades por el Día del Periodista de la mano del Beato Esquiú.

También se entregaron las donaciones consistentes en material de librería destinado a los talleres.

El periodista deportivo Roberto Chacón fue agasajado con el canto del Cumpleaños Feliz y el saludo de los presentes, en este día en que dio gracias a Dios por el don de la vida de una manera muy especial.

Hacia el final, el director del Hogar Sergio Oyola destacó que “lo importante es que ellos se sientan acompañados, por eso abrimos las puertas de la institución para que la sociedad se involucre, conozca y nos acompañe. Estamos muy felices de recibirlos. Les agradecemos y les deseamos un feliz día del periodista. Ustedes desempeñan la tarea importante de mantenernos informados, comunicados, de mostrar realidades”.

Recordamos que este gesto solidario incluye también el acompañamiento a colegas que están atravesando enfermedades.

Todo lo vivido desde el viernes 5 con la disertación del Mgter. Mario Vera sobre el Beato Esquió en su faceta de periodista, será puesto en las manos de Dios, duante la Santa Misa, que presidirá nuestro obispo Mons. Luis Urbanč, a las 19.00, en el templo franciscano.