Este domingo 7 de junio se realizará una nueva edición de Especial PCPC, una propuesta que reunirá a emprendedores, artistas y familias en una jornada pensada para promover el trabajo local y generar espacios de encuentro para toda la comunidad.

La actividad se desarrollará de 17:00 a 22:30 horas en el predio ubicado en General Roca esquina Colón, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los stands de más de 100 emprendedores, acceder a una amplia variedad de productos y disfrutar de un completo patio gastronómico, food trucks, patio matero y sorteos en vivo.

Además, el evento contará con una destacada propuesta artística, con las presentaciones de Ariel Segura, Los Quilmeños, el ballet Viejas Tradiciones, Pura Fiesta y Picky, quienes brindarán espectáculos para acompañar una tarde y noche de entretenimiento para toda la familia.

Anticipandose al Día del Padre, Especial PCPC se presenta como una excelente oportunidad para adquirir regalos, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de una propuesta que combina cultura, gastronomía y recreación.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta iniciativa que continúa consolidándose como uno de los espacios de encuentro y promoción del emprendedurismo local.