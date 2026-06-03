La iniciativa busca garantizar una alimentación adecuada para atletas catamarqueños, con planes nutricionales personalizados y controles médicos especializados.

El diputado provincial Hernán Díaz presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Asistencia Alimentaria para Deportistas Federados, una iniciativa destinada a acompañar a atletas catamarqueños que desarrollan actividades de alto rendimiento y que, en muchos casos, deben afrontar importantes esfuerzos económicos para sostener una alimentación acorde a las exigencias de sus entrenamientos.

La propuesta tiene como objetivo garantizar el acceso a planes alimentarios elaborados por profesionales de la nutrición y la medicina del deporte, adaptados a las necesidades específicas de cada disciplina. Además, contempla la realización de estudios médicos y nutricionales que permitan un seguimiento integral de los deportistas alcanzados por el programa.

Según establece el proyecto, podrán acceder al beneficio aquellos deportistas que se encuentren federados en asociaciones o clubes reconocidos oficialmente y que acrediten una situación económica que justifique la asistencia. Asimismo, quienes no reúnan esa condición podrán acceder a asesoramiento nutricional especializado y a dietas diseñadas de acuerdo con los requerimientos de su actividad deportiva.

En los fundamentos de la iniciativa, Díaz destaca que el deporte constituye una herramienta fundamental para generar oportunidades entre los jóvenes, promover hábitos saludables y fortalecer valores vinculados al esfuerzo, la disciplina y la superación personal.

«La provincia de Catamarca cuenta con numerosos deportistas destacados en distintas disciplinas, cuyo crecimiento y desarrollo también contribuyen a visibilizar las potencialidades de nuestra provincia», sostiene el legislador en el proyecto.

La propuesta prevé que el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte sea la autoridad de aplicación, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de Catamarca, municipios, clubes y federaciones deportivas. Además, contempla la utilización de infraestructura estatal existente, incluyendo comedores provinciales, para facilitar la implementación del programa en distintos puntos del territorio.

Otro de los aspectos destacados es que la iniciativa busca garantizar la igualdad de oportunidades para los deportistas, independientemente de su lugar de residencia, mediante mecanismos que permitan acercar la asistencia alimentaria a quienes viven en el interior provincial.

El proyecto también establece un cupo inicial de diez deportistas por asociación deportiva, con la posibilidad de ampliarlo de acuerdo con las necesidades y la disponibilidad de recursos. Su financiamiento provendría de partidas específicas del Presupuesto Provincial, pudiendo complementarse con aportes de municipios, convenios con instituciones privadas y fondos nacionales destinados al deporte.

Con esta iniciativa, Díaz busca fortalecer el acompañamiento estatal a quienes representan a Catamarca en distintas competencias y promover condiciones que favorezcan su desarrollo deportivo y personal.