El Portezuelo atraviesa una severa crisis educativa por la falta de transporte escolar Catamarca. Más de 60 alumnos de la Escuela N° 245 y el Anexo N° 70 no asisten a clases hace casi tres semanas. La interrupción afecta directamente a niños residentes en Santa Cruz, La Bajada y Huaycama. Esta situación impide de forma crítica la continuidad pedagógica en estas zonas rurales de la provincia.

La causa principal del conflicto reside en una deuda financiera del Estado provincial. El Ministerio de Educación de Catamarca mantiene saldos pendientes de pago con la empresa prestataria del servicio escolar. En consecuencia, la firma privada decidió suspender los recorridos habituales hasta recibir los pagos correspondientes. Los padres de los estudiantes manifiestan su profunda preocupación ante la falta de soluciones oficiales inmediatas.

Esta problemática coincide con un ajuste tarifario severo en el servicio público de pasajeros. A partir del 4 de junio, el boleto mínimo de colectivo aumentará a $1.600 en San Fernando del Valle de Catamarca. El incremento del 28% ubica a la ciudad en el puesto 17 del ranking nacional de tarifas. Para las familias del interior, este costo resulta inalcanzable sin el soporte del transporte escolar específico.

Crisis en el transporte escolar Catamarca y logística

Aunque el Gobierno provincial confirmó la continuidad del Boleto Educativo Gratuito (BEG), la herramienta resulta insuficiente en este contexto. Los alumnos de zonas rurales dependen de un servicio contratado que hoy se encuentra paralizado. El transporte público regular, operado por la Línea GM, no representa una alternativa funcional para los menores. Los horarios de esta línea no coinciden con el inicio ni el fin de la jornada escolar.

Por ejemplo, los estudiantes se ven obligados a esperar hasta dos horas para regresar a sus hogares. Esta falla logística expone a los niños a largas esperas innecesarias en la vía pública. Además, las extensas distancias entre las localidades rurales y la escuela impiden el traslado a pie de los alumnos. La falta de coordinación en la planificación estatal agrava la exclusión educativa en el departamento Valle Viejo.

Por otro lado, la alternativa de implementar clases virtuales es inexistente para esta comunidad educativa. Muchos hogares en Santa Cruz y Huaycama carecen de un suministro de energía eléctrica estable y confiable. Sin conectividad ni luz, el acceso a las plataformas digitales queda descartado para la mayoría de los estudiantes. Esta brecha tecnológica profundiza la desigualdad de oportunidades respecto a los centros urbanos cercanos.

Finalmente, la repetición de estos conflictos presupuestarios revela serias fallas en la planificación de la educación rural. El riesgo de pérdida del ciclo lectivo es inminente para decenas de jóvenes de la región. Por lo tanto, resulta urgente una intervención del Poder Ejecutivo para regularizar los pagos adeudados. Solo la cancelación de las deudas garantizara el derecho efectivo a la educación de estos niños.

Fuente: El Aconquija