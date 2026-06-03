En la previa de la marcha del 3J, el diputado nacional Adrián Brizuela y el presidente de LLA Catamarca, Federico Lencina, encendieron una insólita polémica tras la tragedia.

En las horas previas a la marcha de este 3 de junio, en una nueva edición del «Ni una Menos», los principales dirigentes de La Libertad Avanza en Catamarca decidieron enfrentarse a los movimientos feministas, al asegurar que «no les preocupa Agostina Vega ni la violencia contra las mujeres, sino cuidar sus curros con el Estado». La pelea la abrieron el diputado nacional Adrián Brizuela y el diputado provincial y presidente de LLA Catamarca, Federico Lencina. Mientras tanto, un grupo de diputadas mujeres emitió un comunicado en el que pidieron que la Justicia avance «hasta las últimas consecuencias» y llamaron a «no utilizar el dolor de las víctimas para sostener posiciones políticas o ideológicas».

Brizuela arrojó la piedra contra «el femibolchevismo» por el tratamiento del caso de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue asesinada en Córdoba, y aseguró que a los movimientos feministas “no les interesa ni Agostina ni la violencia contra la mujer”: “Lo que están pidiendo no es ni más ni menos que más ‘presencia del Estado’, más fondos para sus capacitaciones, cursos y cargos».

«Mientras se sigan analizando crímenes aberrantes desde la perspectiva de la violencia de género se seguirán repitiendo casos espeluznantes como los que hoy nos movilizan y conmueven. Mientras existan militantes del feminismo radical que ancladas en la seudo teoría del patriarcado sigan sosteniendo que un femicida no es un enfermo mental, un depravado, sino ‘un hijo sano del patriarcado’, o sea el producto de una cultura, seguiremos sembrando el odio, el miedo y el resentimiento del cual se nutre el femibolchevismo. Sostener semejante estupidez implica por un lado que como todo hombre es producto del mismo sistema, todos somos potenciales Barreliers”, opinó.

Según Brizuela, esto constituye “un delirio teórico del feminismo hembrista” que “justifica y busca imponer por la fuerza la deconstrucción del macho violento patriarcal y obviamente capitalista”. “Según las iluminadas del feminismo odia hombres, a Barrelier le faltó más deconstrucción, más Ley Micaela, más educación en ‘nuevas masculinidades’. Lo que están pidiendo ahora, colgadas de la tragedia en Córdoba, no es ni más ni menos que más ‘presencia del Estado’, que traducido significa más fondos para sus capacitaciones, cursos y cargos que cumplen ‘una función tan trascendental para la sociedad’. Tuvieron todo eso: desde billones de presupuesto, ministerios, secretarías, direcciones y hasta un presidente que hablaba en inclusivo mientras molía a palos a su mujer”, expresó.

En esta línea, dijo que a los movimientos feministas “no les interesa ni Agostina ni la violencia contra la mujer”. “De hecho, durante el mandato de Alberto Fernández y con un presupuesto gigantesco, los femicidios y la violencia no pararon de crecer. Bajaron ahora, precisamente sin ministerio. ¿Cómo les puede interesar que baje el número de víctimas si su sustento y la supervivencia del feminismo de izquierda y sus curros depende de que puedan justificar su tan necesaria intervención social?”, se preguntó.

Para Brizuela, las preguntas que deberíamos hacernos como sociedad son: “¿Qué hacía una nena de 14 años tomando un remis a las 11 de la noche sola? ¿Por qué la madre le pasa el contacto de su ex pareja, recién comienza a preguntarle a él por su hija a la 1 de la madrugada y hace la denuncia a las 8? Sin lugar a dudas estamos en etapas muy tempranas de la investigación, pero hay aspectos claros del desamparo total en el que se encontraba la niña”, opinó.

Lencina, por su parte, los respaldó y aseguró que los movimientos feministas «se agarran de casos como el de Agostina para currar con el Estado». Luego, cuando Brizuela ratificó sus dichos al señalar que «milita las mismas ideas desde hace más de 30 años», Lencina insistió: «Perfecto profe, al zurderio ni un centímetro». Sin embargo, el posteo original cosechó los respaldos de otros dirigentes libertarios como los diputados Carlos Aibar Quintar, Mateo Manti y Ana Lía Aguaisol Barbosa; los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga; y el titular de PAMI, Iván López.

Mujeres, con prudencia

Las diputadas libertarias Verónica Vallejos, Ana Lía Aguaisol Barbosa, Valentina Reynoso y Alba Carolina Aguirre fueron menos combativas en sus palabras, y en un comunicado conjunto señalaron que «los brutales asesinatos de Agostina y Dulce exigen justicia, verdad y una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias».

«Antes que cualquier consideración política, corresponde expresar nuestra solidaridad con la familia, los seres queridos y todos aquellos que hoy atraviesan el dolor de esta pérdida irreparable. Frente a hechos tan dolorosos, el deber de las instituciones es esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y garantizar que reciban la sanción que corresponde. Las víctimas merecen respeto, y ese respeto implica no utilizar su dolor para sostener posiciones políticas o ideológicas. Porque por encima de cualquier otra consideración siempre deben estar las víctimas, sus familias y la obligación de alcanzar la verdad y la justicia», remarcaron.

Respuestas

Natalia Ponferrada

«Irrespetuoso e insensible»

Para la diputada provincial Natalia Ponferrada (FT), la de Brizuela «no es una opinión aislada, sino un discurso que impulsa el Gobierno nacional, orientado a desacreditar al feminismo y negar la problemática que afecta a miles de mujeres«. «Reducir una lucha histórica a supuestos ‘curros’ es una muestra de insensibilidad frente a una realidad que sigue cobrándose víctimas. La sociedad espera de sus representantes responsabilidad, empatía y compromiso con la verdad y la justicia, no provocaciones ni especulaciones».

María Luisa Moreno

«Lamento que sea diputado»

La dirigente radical y exdelegada del INADI en Catamarca, María Luisa Moreno, lamentó que Brizuela represente a los catamarqueños en el Congreso de la Nación. «Finalizamos mayo con 100 femicidios en todo el país en lo que va de 2026. Herramientas como la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral (ESI) ayudan a mirar a la otra persona desde un plano de igualdad. Las feministas somos mujeres comunes que luchamos por los derechos de las mujeres. A este país no lo construimos con discursos de odio», remarcó.

Ruth Chocobar

«Muestra odio y misoginia»

La dirigente del PO, Ruth Chocobar, remarcó que los dichos de Brizuela «muestran el profundo odio y la misoginia del diputado y de todo su espacio político». «Las marchas reclaman justicia y exigen que el Estado se haga cargo de que a las mujeres nos están matando. Hay que reforzar la movilización y levantar con más fuerza el ‘Fuera Milei’, porque sus políticas destruyen derechos, profundizan la violencia y dejan a miles de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Ni Una Menos, El Estado es Responsable», cerró.

Adriana Díaz

«Pensamiento retrógado»

La exdiputada y presidenta del PI local, Adriana Díaz, calificó como “pensamientos retrógados, inadmisibles, dolorosos e indignantes” a las expresiones de Brizuela, que «representan una total falta de humanidad”. “La violencia de género no es una batalla cultural, es un delito. Intentar negarla frente a una realidad que sangra en las estadísticas y en las vidas destrozadas de miles de familias es de una perversión absoluta. Mientras el país se derrumba, ¿su única propuesta es sembrar odio?», señaló la dirigente.

Vilma Chayle

«Provocación política»

La dirigente de la UCR, Vilma Chayle, consideró que Brizuela «utilizó la tragedia para montar una provocación política basada en odio y misoginia”. “Lejos de la responsabilidad que su cargo exige, usa la crueldad extrema de estos crímenes para atacar las políticas de género y revictimizar. Desviar el foco hacia la conducta de la víctima o de su familia no es un análisis social; es licuar la culpa del femicida. No son hechos aislados producto de la locura, sino la expresión más extrema de una cadena de violencia”, señaló.