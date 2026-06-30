La secretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Ana Fernanda Lagoria, cuestionó con dureza la entrega de medicamentos impulsada por el diputado provincial José Javier Galán (MID) y aseguró que la práctica «es un delito» desde el punto de vista legal, además de representar un serio riesgo sanitario.

Durante una entrevista radial, la funcionaria sostuvo que la discusión no debe centrarse en cuestiones políticas sino en el cumplimiento de la ley.

> «La verdad que es grave. La verdad que es un delito, a nivel legal es un delito», afirmó.

Lagoria respaldó la intervención del Colegio de Farmacéuticos de Catamarca, al señalar que el organismo actuó porque considera que la iniciativa infringe la normativa vigente. Asimismo, sostuvo que el **Ministerio de Salud** también debería intervenir como autoridad de fiscalización y control.

La médica remarcó que los medicamentos deben distribuirse exclusivamente a través de los canales habilitados y con supervisión profesional.

> «El diputado no es profesional de la salud. La gente cree que los medicamentos son caramelos y no es así», expresó.

Además, advirtió que incluso un medicamento de uso frecuente, como el ibuprofeno, puede ocasionar complicaciones si es suministrado sin control médico.

Otro de los puntos que planteó fue la falta de garantías sobre la autenticidad de las recetas y la trazabilidad de los medicamentos entregados, especialmente en casos de fármacos sensibles como insulina o psicofármacos.

> «¿Cómo certifico que esa receta no es apócrifa? ¿Cómo certifico la trazabilidad de dónde viene esa medicación?», cuestionó.

Finalmente, Lagoria reconoció que la intención de ayudar puede ser solidaria, pero insistió en que ninguna iniciativa puede desarrollarse al margen de las normas sanitarias.