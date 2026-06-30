El Gobierno de Catamarca, a través de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial, concretó la entrega de aportes económicos a las instituciones beneficiadas en la última edición de Mi Bingo Catamarqueño Mundialista 2026, destinando un total de $95 millones a entidades sin fines de lucro de toda la provincia. Cada institución recibió un aporte de $5 millones.

El acto se llevó a cabo en Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil. También participaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, el director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, Dr. Hugo Aibar; el gerente general, Martín Reynoso; la coordinadora de Entes Reguladores, Susana Seco; el secretario de Deportes y Recreación de la Provincia, Guillermo Perna; el intendente de Paclín, Eduardo Menecier; y el intendente de Belén, Cristian Yapura.

Durante la ceremonia, el director ejecutivo de la Caja de Crédito, Hugo Aibar, destacó el compromiso social del organismo al destinar las utilidades generadas por el juego al fortalecimiento de entidades sin fines de lucro. En ese sentido, remarcó que estos aportes contribuyen al desarrollo de clubes e instituciones deportivas de toda la provincia, brindándoles herramientas para mejorar su funcionamiento y continuar promoviendo la inclusión, la solidaridad y el juego responsable.

En la oportunidad, además, se realizó la entrega del automóvil 0 km al ganador del sorteo, Daniel Alcaraz, vecino de Valle Chico.

Instituciones beneficiadas Bingo Mundialista

Club San Lorenzo de Pomán (Pomán) ;Club Independiente El Durazno (El Durazno, Belén); Club San Antonio de La Toma (La Toma, Belén); Federación Catamarqueña de Boxeo (Capital); Federación de Natación (Capital); Club Atlético San José (Santa María); Club Social y Deportivo El Arenal (Belén); Club Sportivo Saujil (Saujil, Pomán); Liga Fiambalense de Fútbol (Fiambalá, Tinogasta); Club Deportivo La Merced (Paclín); Club Mountain Bike Santa María (Santa María); Club San Martín de Santa María (Santa María); Unión Catamarqueña de Karate (Capital); Asociación de Karate Tradicional y Deportivo (Capital); Liga Santarroseña de Fútbol (Santa Rosa); Liga Recreína de Fútbol (Recreo, La Paz); Liga Andalgalense de Fútbol (Andalgalá); Club San Martín de El Rodeo (El Rodeo); Liga Catamarqueña de Fútbol (Capital).