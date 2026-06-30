Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, luego de prestar juramento ante el presidente Javier Milei en una ceremonia realizada en la Casa Rosada. El dirigente reemplaza a Manuel Adorni, quien dejó el cargo días atrás y estuvo presente durante el acto de traspaso.

La ceremonia contó con la participación de los integrantes del Gabinete nacional y de 14 gobernadores, en una muestra de respaldo político al flamante ministro coordinador, cuya llegada marca el inicio de una nueva etapa dentro del Gobierno nacional.

Santilli, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, fue designado oficialmente mediante el Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde también se aceptó la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete.

Con amplia trayectoria en la gestión pública, el exvicejefe de Gobierno porteño tendrá la misión de fortalecer la articulación política del Ejecutivo con las provincias y el Congreso, en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con su agenda de reformas estructurales.

La designación de Santilli se produjo tras la salida de Manuel Adorni, quien renunció en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario asistió a la ceremonia de jura, donde se oficializó el traspaso de mando.