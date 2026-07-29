Un nuevo episodio de violencia de género en Catamarca volvió a poner bajo discusión la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y asistencia frente a situaciones de agresión. Un joven de 22 años fue arrestado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, luego de que una mujer de 20 años denunciara haber sido agredida físicamente por su pareja y que, tras el hecho, el presunto agresor se diera a la fuga llevándose un teléfono celular.

Según informó la Policía de Catamarca, el procedimiento ocurrió durante la noche del martes, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Recreo acudieron a una vivienda ubicada en calle Gobernador Cubas, en el barrio Central Norte. La víctima relató lo sucedido y brindó características del acusado, lo que permitió que los uniformados iniciaran un operativo de búsqueda junto al Grupo Policía Motorizada.

El sospechoso fue localizado posteriormente en inmediaciones del complejo Obras Sanitarias, sobre calle Saavedra, donde fue arrestado en averiguación del hecho. La Justicia intervino a través de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, mientras que la mujer fue invitada a formalizar la denuncia penal correspondiente.

Violencia de género en Catamarca y el debate sobre la prevención estatal

El caso vuelve a instalar el debate sobre la respuesta institucional frente a la violencia de género en Catamarca, un problema que requiere no solo intervención judicial cuando ocurre un ataque, sino también estrategias permanentes de prevención, acompañamiento y contención para las víctimas. Desde distintos sectores sociales se suele reclamar que los organismos públicos profundicen las herramientas disponibles para detectar situaciones de riesgo antes de que deriven en hechos de mayor gravedad.

La situación también genera cuestionamientos sobre el alcance de las políticas públicas provinciales vinculadas a la protección de mujeres víctimas de violencia. Si bien en este episodio actuaron las fuerzas de seguridad y la Justicia tomó intervención, los casos que llegan a las denuncias vuelven a exponer la necesidad de revisar la capacidad de prevención y seguimiento de situaciones de violencia dentro de los ámbitos familiares y de pareja.

El Gobierno de Catamarca, encabezado por Raúl Jalil, mantiene organismos destinados a la atención de estas problemáticas, aunque los hechos denunciados periódicamente en distintos puntos de la provincia sostienen la discusión sobre si las herramientas existentes resultan suficientes para responder a una problemática compleja y persistente.

Además del abordaje judicial, especialistas y organizaciones vinculadas a la temática remarcan la importancia de trabajar sobre la prevención, la asistencia temprana y el acceso rápido a canales de ayuda. En ese sentido, la línea 144 y el sistema de emergencias 911 continúan siendo vías de atención para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El arresto del joven de 22 años en Recreo no implica una condena anticipada, ya que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, el episodio vuelve a colocar en agenda la discusión sobre la violencia de género en Catamarca y la demanda social por respuestas más efectivas frente a un problema que continúa generando preocupación en la provincia.

Fuente: El Aconquija