Con el objetivo de mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano del departamento, la Municipalidad de Valle Viejo continúa ejecutando una importante obra de infraestructura en el barrio 140 Viviendas, ubicado en la localidad de El Bañado.

Las intervenciones que ya se viene realizando hace un mes atrás, contemplan la construcción de cordones cuneta y veredas que servirán como base para la posterior pavimentación asfáltica de la arteria principal del barrio, una mejora largamente esperada por los vecinos que permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal.

El proyecto también incluye la creación de un Parque Lineal, un espacio destinado a la recreación, el esparcimiento y el encuentro de las familias, incorporando nuevos sectores verdes que contribuirán a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la comunidad.

Los trabajos son ejecutados de manera conjunta por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Valle Viejo y Vialidad Provincial, en el marco de una planificación coordinada que busca consolidar la infraestructura del departamento y acompañar el desarrollo de los distintos barrios con obras de alto impacto para los vecinos.