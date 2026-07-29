La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto al Vicegobernador Rubén Dusso, encabezó el acto por el 77° Aniversario del Hospital de Niños “Eva Perón”, en las instalaciones del nosocomio.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora del Hospital, Graciela Romero, quien manifestó que “no solo conmemoramos un aniversario más, sino una historia construida por miles de niños, familias y trabajadores que hicieron de este Hospital un símbolo de compromiso con la salud pública de Catamarca”.

Romero continuó expresando que “desde hace 77 años compartimos una misión, cuidar la salud de nuestros niños y adolescentes; esta misión permanece intacta, aunque los desafíos cambien y nos exijan crecer, innovar y prepararnos para el futuro, por eso nuestro lema de este año es ‘77 años cuidando el presente y transformando el futuro’”.

Asimismo, destacó que “en estos años impulsamos un proceso de transformación institucional que incluyó la modernización de la infraestructura, incorporación de equipamiento y de nuevas tecnologías, como la implementación de la Historia Clínica, el fortalecimiento de la calidad y la seguridad del paciente, la capacitación permanente de nuestros equipos; con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más segura, eficiente y humana”.

Por su parte la Ministra de Salud indicó que “hoy festejamos 77 de historia, de compromiso, de vocación; pero también crecimos en infraestructura, trajimos equipamiento, tecnología; sin embargo, sin el recurso humano comprometido y capacitado, las estructuras quedan en solo eso”.

Además, hizo hincapié en que “este hospital fue el primero en obtener el reconocimiento de Calidad y Seguridad del Paciente, lo que habla de un gran compromiso del equipo, del Ministerio y del Gobierno; porque para llegar a eso tenemos que tener todo un respaldo”.

Para finalizar, el Vicegobernador expresó que “es un día muy especial, agradecemos a todos los actores que hacen el trabajo diario, porque la construcción se hace día a día, con compromiso”.

Asimismo, Dusso agregó que “somos un equipo, todos juntos podemos hacer un gran trabajo; no debemos dejar de ocuparnos por los más vulnerables, porque no hay igualdad de condiciones sin inclusión, y viceversa; ocuparnos de temas y problemáticas de los más vulnerables solo es posible trabajando juntos, y en esta institución eso se refleja a diario”.