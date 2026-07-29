Con el objetivo de acercar las dosis de vacunas disponibles a la población, el Ministerio de Salud de la provincia reabre el Nodo de Vacunación ubicado en el Paseo del Peregrino.

El mismo, está destinado a la vacunación de adultos, y funcionará desde el miércoles 29 de julio al viernes 07 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, y el sábado de 8.30 a 11.30 horas. Además, se brindará información sobre vacunas.

Las dosis de vacunas disponibles para adultos son:

– Hepatitis B

– Doble adulto

– Doble viral

– Antigripal

– Prevenar 20

– Covid

– Dengue (para personas de 15 a 59 años)

Se debe asistir con DNI y carné de vacunación.