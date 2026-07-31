La Municipalidad de la Capital, a través del Programa GIRO dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, realizó un balance altamente positivo de las acciones ambientales desarrolladas durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. A lo largo de la edición 2026, la comuna logró más que duplicar la recuperación de materiales reciclables respecto del año anterior, al tiempo que consolidó una estrategia integral orientada a la gestión eficiente de residuos y la promoción de la movilidad sustentable.

Los logros alcanzados fueron la consecuencia de una rigurosa planificación previa encabezada por el equipo de GIRO junto a la Cooperativa Los Caminantes y la Intendencia del Predio Ferial, esquema que permitió definir los circuitos de recolección, la logística y las responsabilidades operativas para las diez jornadas del festival.

Dentro de este marco de trabajo articulado, los puestos gastronómicos, food trucks y ranchos firmaron un compromiso para realizar la separación de reciclables y la disposición diferenciada del aceite vegetal usado. Para optimizar la tarea, el Predio Ferial destinó un predio exclusivo de 400 m² para que la cooperativa desarrollara las labores de recepción, clasificación y acopio.

Por su parte, el municipio proveyó la infraestructura necesaria distribuyendo 100 cestos de separación en 50 pares dentro de pabellones, carpas y el Escenario Mayor —lo que representó un incremento del 87 % en contenedores respecto a 2025—, sumando además 14 cestos de madera plástica reciclada en la caminería central. El operativo incluyó la afectación total de la flota del Programa GIRO, volquetes de acopio temporal y 28 recipientes para la recolección de aceite vegetal usado, logrando recuperar 920 litros de dicho insumo para su posterior valorización.

Gracias a este despliegue sin precedentes y al trabajo permanente de tres cuadrillas de recolección puerta a puerta, durante la edición 2026 se recuperaron 23 toneladas de materiales reciclables, superando ampliamente las 9,4 toneladas registradas en la edición anterior, lo que equivale a un crecimiento superior al 100 %. La estrategia ambiental estuvo acompañada por acciones de concientización ciudadana, dentro de las cuales se realizaron 430 encuestas a visitantes para evaluar hábitos de separación de residuos y la percepción de las políticas públicas locales.

Vamos en bici

En materia de movilidad sustentable, el municipio inauguró una nueva estación permanente del sistema «Vamos en Bici» en el Predio Ferial, ampliando la red pública de transporte ecológico. Durante los días del evento, el sistema registró un total de 1.070 viajes con un promedio diario de 119 recorridos, correspondiendo 690 trayectos a bicicletas eléctricas y 380 a unidades mecánicas.

Específicamente, la nueva estación del predio contabilizó 109 salidas y 180 arribos, representando estos últimos el 16,8 % del total de desplazamientos de la ciudad. Asimismo, vecinos y turistas interactuaron con la bicicleta trituradora de plástico, una propuesta pedagógica que permitió procesar envases en el lugar y participar del sorteo de una bicicleta entre los usuarios del sistema ecológico.

Al respecto, el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, valoró el impacto de la iniciativa señalando: «Quiero destacar y agradecer el profundo compromiso de todo el equipo de trabajo, porque estos resultados reflejan el esfuerzo y la labor sostenida que venimos realizando desde la gestión municipal para seguir fortaleciendo las políticas ambientales, la economía circular y la calidad de vida en nuestra ciudad».