Una mujer de 40 años fue aprehendida anoche en Catamarca después de intentar herir con un arma blanca a la dueña de un supermercado de la zona, a quien momentos antes le había sustraído artículos de limpieza e higiene. La detención se produjo a las 21:50 mientras los motoristas del COEM-Kappa patrullaban la rotonda que une la calle Maestro Quiroga y la avenida Maximio Victoria.

La propietaria del comercio sindicó a la sospechosa, de apellido Álvarez, como la presunta autora del ilícito y la encaró para impedir la fuga. En esa circunstancia, la acusada extrajo un objeto punzante e intentó agredirla físicamente, sin llegar a concretar la lesión.

Durante el procedimiento los efectivos recuperaron los elementos de higiene y limpieza que la mujer llevaba consigo y secuestraron el arma blanca que tenía en su poder. Tanto la mercadería sustraída como el objeto cortante quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Cuarta, que por jurisdicción intervino en el caso, y desde allí se notificó lo ocurrido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que impartirá las directivas de la investigación. Además, los uniformados invitaron a la damnificada a radicar la denuncia en la Unidad Judicial N° 4, el paso formal para que avancen las acusaciones por robo y tentativa de agresión.

Inquietud en el sector comercial

El episodio reavivó la preocupación de los comerciantes de Catamarca, que vienen advirtiendo sobre la reiteración de hechos que combinan delitos contra la propiedad con situaciones de violencia. El ataque se desencadenó en pleno horario nocturno, a metros de una rotonda transitada, y puso en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los negocios de cercanía durante la noche.

Distintas cámaras empresariales de la provincia vienen reclamando desde hace meses una mayor presencia policial en los corredores comerciales, sobre todo después del cierre de los locales. “Los robos en los comercios de barrio crecieron un 30% en el último año”, había advertido en junio pasado la Federación de Comercio de Catamarca, un dato que obligó al Ministerio de Seguridad provincial a reforzar los recorridos nocturnos con móviles adicionales, aunque los incidentes como el de anoche muestran que la respuesta todavía resulta insuficiente para los dueños de los pequeños supermercados.

Mientras la investigación sigue su curso, el caso renueva en Catamarca el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención en las zonas comerciales alejadas del centro, donde la combinación de robos y agresiones expone a quienes atienden al público en los mostradores. En las próximas horas, la Fiscalía del Distrito Oeste definirá la carátula del expediente y resolverá la situación procesal de la mujer aprehendida.

Fuente: El Aconquija