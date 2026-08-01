Mientras avanza la investigación en la causa por presunta violencia infantil en contra de un pequeño de 3 años, se conocieron detalles del expediente.

En este marco, el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta determinó pasar a calidad de detenida a la madre del niño y liberar al padrastro.

Fuentes judiciales indicaron que la mujer será imputada e indagará por el delito de amenazas tras la denuncia de su expareja.

En cuanto al padrastro, este recuperó la libertad al conocerse los resultados de los peritos médicos que descartaron la evidencia de lesiones físicas y abuso sexual en el niño. La denuncia contra el padrastro la había radicado el progenitor del menor.

Cabe recordar que, el Ministerio de Desarrollo Social otorgó la guarda provisoria a los abuelos paternos como medida excepcional, en el contexto de la causa que provocó conmoción en la comunidad.