Un control de rutina en la vía pública terminó con la detención en Catamarca de un hombre de 41 años que registraba un requerimiento judicial pendiente. Personal del COEM-Kappa lo identificó durante la madrugada de este sábado mientras realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de la Plaza Tinkunaku.

El procedimiento se concretó cerca de las 0.30, cuando los motoristas que patrullaban el área advirtieron la presencia del sospechoso y decidieron identificarlo. Al consultar sus datos en el sistema informático policial, los efectivos comprobaron que sobre él pesaba un requerimiento emitido por la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Ante esa constatación, el hombre fue arrestado en averiguación del hecho y trasladado a la Comisaría Sexta de la capital catamarqueña. Allí quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de las directivas que defina el juzgado.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad para detectar a personas con pedidos de captura vigentes durante los patrullajes urbanos en Catamarca. La intervención del COEM-Kappa muestra cómo los controles preventivos pueden ser una herramienta eficaz para sacar de circulación a quienes ya deben comparecer ante un tribunal.

La consulta inmediata a la base de datos policial permitió despejar la duda en el acto y activar la detención sin dilaciones. Esa integración entre el trabajo de calle y los sistemas de información judicial evitó que una persona con un requerimiento activo continuara evadiendo a la Justicia.

No obstante, el arresto también deja planteado el interrogante sobre cuántas personas con órdenes de captura aún circulan sin ser detectadas y hasta qué punto la prevención depende de operativos puntuales en lugar de un rastreo sistemático de esos requerimientos en toda la provincia.

Contexto del procedimiento

El COEM-Kappa es una unidad motorizada que realiza recorridos preventivos en distintos puntos de Catamarca con el objetivo de reforzar la seguridad urbana. La identificación de personas en la vía pública y la consulta inmediata al sistema informático policial forman parte del protocolo habitual de estos operativos.

En este caso, la presencia de los efectivos en inmediaciones de la Plaza Tinkunaku durante la madrugada permitió individualizar al sospechoso, cuyos datos arrojaron el requerimiento judicial pendiente. La causa que motivó la orden de captura está vinculada a una investigación de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Mientras la Justicia define la situación procesal del hombre detenido, la Policía de Catamarca mantiene los recorridos preventivos en distintos sectores de la capital con el objetivo de detectar a otros prófugos y reforzar la seguridad en la vía pública.

Fuente: El Aconquija