Catamarca registró un nuevo episodio de personas aisladas en alta montaña. El gremio AOMA reportó que tres personas, entre ellas un contratista de la minera Rio Tinto, permanecían varadas este viernes en la zona de La Apacheta, en la Puna, sin posibilidad de rescate inmediato por el temporal de nieve.

El grupo había salido alrededor de las 10 de la mañana desde la Villa de Antofagasta de la Sierra con destino al proyecto Fénix. Según la información que difundió el sindicato, en un primer momento se les indicó que regresaran por el mal tiempo que afectaba la zona, pero después recibieron la instrucción de continuar el recorrido. Con el avance del temporal, la camioneta quedó atrapada en La Apacheta y los ocupantes debieron pasar la noche allí porque las condiciones climáticas volvían imposible cualquier operativo de rescate durante esas horas.

El incidente se da apenas días después de que un temporal dejara atrapados a 14 trabajadores mineros en ese mismo sector y de un operativo histórico que permitió asistir a 211 turistas que quedaron varados en el Balcón del Pissis. La reiteración de estos episodios reavivó las preocupaciones.

Gobierno de Catamarca: tres personas varadas en la Puna reavivan las dudas sobre los controles en alta montaña

Hasta la noche del viernes, el Gobierno provincial no había emitido ninguna comunicación oficial sobre el nuevo incidente ni sobre el estado de las tres personas varadas. Desde AOMA señalaron que las autoridades provinciales tomaron conocimiento de la situación a través del propio gremio, que dio aviso del caso. Ese dato expone las limitaciones del monitoreo estatal en los caminos que atraviesan la Puna catamarqueña.

La sucesión de emergencias con víctimas potencialmente aisladas vuelve a poner el foco sobre las condiciones de seguridad, la evaluación de los riesgos meteorológicos y los protocolos de circulación en alta montaña, especialmente durante la temporada invernal. Aunque no hay denuncias formales ni responsabilidades confirmadas, el antecedente inmediato de los 14 mineros atrapados en La Apacheta dejó en evidencia la necesidad de reforzar los sistemas de alerta temprana en Catamarca.

La falta de un parte oficial, en un contexto de reiterados incidentes por nieve, mantiene la incertidumbre sobre los protocolos de respuesta y la coordinación estatal. Mientras tanto, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante el sábado para intentar el rescate de los tres ocupantes de la camioneta. Hasta el momento, no hay información oficial sobre un operativo ya activado ni sobre la salud de las personas que permanecen en La Apacheta.

Fuente: El Aconquija