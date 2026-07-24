La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a demostrar la diversidad artística que caracteriza a El Patio. Este jueves, una multitud de jóvenes colmó el escenario para vivir una jornada marcada por la cumbia, el freestyle, el reggae y la danza, en una propuesta que volvió a reunir distintos géneros y generaciones en un mismo espacio.

La llegada de Candu Domínguez y G Sony transformó El Patio. Miles de jóvenes acompañaron cada canción, levantando sus celulares para registrar el momento y cantando de principio a fin un repertorio que combinó cumbia, folklore y freestyle.

El show también tuvo lugar para las raíces. En medio de su repertorio incorporaron un segmento folklórico y, sobre el cierre, G Sony improvisó un freestyle dedicado a Catamarca, resaltando sus tradiciones, su gastronomía y el cariño del público local. La presentación culminó con el estreno en vivo de un nuevo tema, que minutos más tarde quedó disponible en las plataformas digitales.

Visiblemente emocionados tras bajar del escenario, ambos artistas coincidieron en destacar el recibimiento del público catamarqueño. «Este es el escenario más grande que pisé en toda mi carrera», expresó Candu Domínguez, mientras que G Sony confesó: «No se imaginan lo que significa para nosotros, que la venimos peleando desde abajo, estar en este escenario. Me emociona». Los dos agradecieron el afecto recibido y manifestaron su deseo de volver a presentarse en la provincia.

La programación había comenzado con el Ballet Folklórico Santa Marta, seguido por La Mambo, que rápidamente invitó al público a bailar. La Academia de Danzas Folklóricas El Malambo y la Delegación Departamental Ambato mantuvieron vivo el espíritu de las tradiciones, mientras que Peyton preparó el clima para uno de los momentos más esperados de la tarde y el reggae de La Calera aportó otro clima musical a la jornada.

MBM brindó una impecable puesta en escena, con una propuesta de danza contemporánea que volvió a demostrar la amplitud de lenguajes artísticos que conviven en El Patio.

El tramo final mantuvo el clima festivo con la presentación de Alejandra Sánchez, quien hizo bailar al público con un repertorio de cuarteto y cumbia, preparando el terreno para el esperado cierre de 18 Kilates, que coronó una jornada con su estilo de cumbia romántica que una multitud cantó.