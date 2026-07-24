El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para analizar el operativo desplegado tras el intenso temporal de nieve y viento blanco que afectó a la Puna catamarqueña.

Las autoridades realizaron un balance del trabajo coordinado que permitió rescatar a los trabajadores mineros que habían quedado varados a raíz de las inclemencias climáticas. En este marco, el gobernador confirmó un aporte extraordinario para el municipio de Antofagasta de la Sierra, destinado a la adquisición de forraje y alimentos, entre otros elementos, con el objetivo de mitigar las consecuencias del temporal.

Es importante recordar que el operativo de rescate de los varados contó con la intervención de distintas áreas del Gobierno provincial, municipio, además de la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Santa María y de las empresas Guido Mogetta y Río Tinto.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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