Un adolescente de 15 años fue sorprendido portando un arma blanca en el baño de la Escuela N° 93, ubicada sobre calle Esquiú —entre 25 de Mayo y avenida Alem—, en pleno centro de la capital de Catamarca. El episodio volvió a poner el foco sobre la seguridad en el ámbito escolar de la provincia.

El hallazgo se produjo dentro del establecimiento y, a partir de esa detección, las autoridades escolares dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un procedimiento policial y en la activación de los mecanismos previstos para este tipo de situaciones en una institución educativa.

Personal de la Comisaría Primera acudió a la escuela y llevó adelante el operativo correspondiente. El arma blanca fue secuestrada y quedó incorporada a las actuaciones iniciadas tras el episodio, mientras que el adolescente fue resguardado preventivamente, respetando las disposiciones que rigen cuando los hechos involucran a personas menores de edad.

En paralelo, tomó intervención la Justicia Penal Juvenil N° 1, el organismo que quedó a cargo de analizar las circunstancias del hecho y de determinar las medidas que correspondan respecto del joven. La causa se enmarca dentro de los procedimientos habituales para incidentes registrados en establecimientos educativos cuando intervienen menores de edad.

Seguridad escolar en Catamarca: qué se investiga tras el hallazgo del arma blanca en la escuela

La escuela, por su parte, activó el protocolo institucional previsto para este tipo de situaciones. El aviso temprano a la policía permitió, según indicaron los investigadores, una intervención rápida de los organismos competentes, lo que evitó que el hecho escalara dentro de la comunidad educativa. La institución, situada en una zona céntrica de Catamarca, es una de las más transitadas de la capital provincial, lo que sumó preocupación entre las familias que se enteraron de lo sucedido.

Uno de los aspectos que todavía permanece bajo análisis es la forma en que el adolescente portaba el arma dentro de la institución. Por el momento no se conoce si el joven amenazó a otras personas con el arma o si simplemente hizo ostentación de la misma, una circunstancia que será clave para definir la calificación del hecho y las responsabilidades judiciales en Catamarca.

Las actuaciones continúan en curso y hasta ahora no trascendieron medidas adicionales adoptadas en el marco de la investigación. Será la Justicia Penal Juvenil N° 1 la que evalúe las pruebas recolectadas y defina los pasos a seguir en el expediente, mientras la comunidad educativa de la Escuela N° 93 espera precisiones sobre lo sucedido y sobre las medidas de refuerzo que podrían implementarse en los accesos al edificio.

Fuente: El Aconquija