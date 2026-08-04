Con el objetivo de presentar el Dispositivo PAUSA, y generar un primer acercamiento con la comunidad, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo el taller “Hablemos de Salud Mental” en la sede Casita de los Niños de Cáritas Argentina, ubicado en la zona norte de la Ciudad.

A través de dinámicas grupales y el análisis de situaciones cotidianas, se promovió la reflexión sobre la salud mental, abordando factores protectores, estrategias de autocuidado, redes de apoyo y la importancia de la detección temprana del malestar emocional.

El encuentro se desarrolló con la participación de 19 personas, en un clima de participación, diálogo y escucha, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo la sensibilización sobre la salud mental.

El dispositivo PAUSA zona norte se encuentra en el SePaVe Eva Perón, los días lunes y miércoles de 8 a 12 horas para acompañar y abordar en territorio las problemáticas de salud mental.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor