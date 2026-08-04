El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Defensoría del Pueblo de Catamarca firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá avanzar en la creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, una herramienta impulsada por estándares internacionales de derechos humanos y contemplada por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).

La firma del convenio contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso. El documento fue suscripto por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera; y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga.

El acuerdo establece un marco de cooperación institucional de carácter preparatorio y transitorio para coordinar acciones orientadas a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todos los lugares de privación de libertad de la provincia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos.