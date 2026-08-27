La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca (APUNCa) continúa promoviendo espacios de capacitación y formación destinados a fortalecer los conocimientos, la prevención y el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad en general.

En este marco, en la sede de APUNCa se desarrolló una jornada teórica y práctica sobre uso y manejo de extintores, destinada a brindar herramientas fundamentales para actuar de manera segura y responsable ante una eventual situación de incendio.

La actividad contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva de APUNCa, delegados gremiales, trabajadores nodocentes y público en general, quienes pudieron conocer técnicas básicas para la correcta utilización de los matafuegos, además de incorporar medidas de prevención y pautas de actuación frente a una emergencia.

Desde la institución destacaron especialmente el acompañamiento y la predisposición de las autoridades policiales, cuya respuesta permitió concretar esta importante iniciativa de formación.

Participaron de la capacitación el Comisario General Marcos Herrera, jefe de Policía de Catamarca; el Comisario Mayor Martín Castelli, director de Bomberos de la Policía de la Provincia; el Oficial Subinspector Renzo Cardenes; el Sargento Ayudante Alejandro Villagra; el Cabo Primero Yanina Cedrón y el Agente Julio Chaile.

Primeros Auxilios y RCP

Como parte de esta propuesta integral de capacitación, también se llevó adelante una jornada de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que finalizó con resultados satisfactorios.

La iniciativa fue impulsada por la secretaria general de APUNCa, Gladys Moro, con el objetivo de fortalecer la formación de la comunidad universitaria y brindar herramientas que permitan responder adecuadamente ante situaciones que requieran una primera asistencia.

Salud mental: un espacio para escuchar y reflexionar

Asimismo, APUNCa desarrolló una Mesa Panel de Salud Mental, bajo el lema “La palabra de las profesionales para repensar nuestra salud entre todes”.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria general de APUNCa, Gladys Moro, quien remarcó la importancia de abordar la salud mental desde una perspectiva integral y colectiva, entendiendo que el cuidado de la salud también implica construir espacios de bienestar y convivencia tanto en los hogares y las familias como en los ámbitos laborales.

La propuesta se convirtió en un espacio de escucha, reflexión y aprendizaje, con una mirada interdisciplinaria desde la comunicación social, la psicología y el trabajo social. Durante el encuentro se abordaron las emociones, los diferentes estados que atraviesan las personas y las herramientas disponibles para afrontar las situaciones cotidianas.

De esta manera, APUNCa reafirma su compromiso con la capacitación permanente, la prevención y el bienestar de la comunidad nodocente, generando espacios que aporten conocimientos, herramientas y acompañamiento para enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana y laboral.