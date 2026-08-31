Catamarca dio un nuevo paso en la digitalización de su actividad minera con la presentación oficial de camyeninvestments.com.ar, un portal desarrollado para reunir y poner a disposición información estratégica sobre los principales activos mineros de la provincia.

El lanzamiento se realizó este lunes en la sede central de Catamarca Minera y Energética (CAMYEN S.A.U.) y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y la ministra de Minería, Teresita Regalado, además de funcionarios y representantes del sector.

La nueva plataforma funciona como una base de datos geológico-minera que integra información sobre los activos de CAMYEN y las zonas con mayor potencial geológico de Catamarca. El objetivo es facilitar el acceso a datos relevantes y brindar herramientas que permitan evaluar oportunidades de inversión de manera más rápida y precisa.

A través del portal, los usuarios pueden consultar de forma interactiva la ubicación de los activos mineros, los minerales identificados, su situación legal y distintas variables técnicas vinculadas con cada proyecto.

Uno de los principales aspectos de la herramienta es la posibilidad de cruzar la información geológica con datos relacionados con la infraestructura disponible en cada región. Entre ellos se encuentran las rutas nacionales y provinciales, las líneas de alta tensión y fuentes de energía, además de aeropuertos y pistas estratégicas.

La plataforma también incorpora variables vinculadas al desarrollo regional, como características geográficas y criterios socioambientales, con el objetivo de brindar una mirada integral sobre las condiciones de cada zona para potenciales inversiones productivas.

Desde CAMYEN señalaron que el lanzamiento representa la primera etapa de un plan integral que contempla tres fases. El proyecto comenzó a desarrollarse a principios de año y contó con la participación de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de geología, informática y el área legal de la empresa.

La iniciativa también se encuentra vinculada con los principios de transparencia y datos abiertos contemplados en la nueva normativa que transformó a CAMYEN en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).

De esta manera, la empresa busca facilitar el acceso público a información estratégica sobre el patrimonio minero provincial y, al mismo tiempo, ofrecer una herramienta destinada a mejorar la evaluación de proyectos y atraer nuevas inversiones al sector.