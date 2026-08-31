Antes de la presentación oficial del primer mapa interactivo geológico-minero de Catamarca, Agustina Lencina, actual vocal de CAMYEN, dialogó con la prensa y destacó las posibilidades que ofrecerá esta nueva herramienta digital. “Esto trae beneficios que van a estar disponibles para todos. La información se va a estar actualizando todo el tiempo y se podrá acceder y explorar de una manera muy sencilla”, explicó.

Lencina resaltó además una de las características más novedosas de la plataforma: la posibilidad de descargar los datos disponibles. “Pueden descargar la información. Hemos dividido los datos de acuerdo con diferentes criterios que están alineados con los principios de sociedad, gobernanza y ambiente”, señaló.

Según explicó, desde CAMYEN se realizó un análisis integral de la información disponible y se organizaron los activos mineros para facilitar su consulta. “Hemos analizado todos nuestros datos y los hemos dividido en nueve distritos mineros y 44 grupos. Tenemos 466 activos mineros y ustedes pueden acceder y descargar esa información desde el sitio”, detalló.

La funcionaria indicó que los datos estarán organizados en fichas individuales, donde los usuarios podrán consultar diferentes características de cada activo. “En esas fichas van a encontrar información sobre cuáles son los commodities, la digitalización, la alteración, la altura y todos aquellos datos que hacen a la toma de decisiones”, explicó.

Finalmente, Lencina remarcó que la herramienta no solo será de utilidad para CAMYEN, sino también para quienes estén interesados en analizar oportunidades de inversión en el sector minero. “Es información que sirve para la toma de decisiones, tanto para nosotros como empresa como para los inversores”, concluyó.