El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, mantuvo un encuentro en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de las actividades previas a la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.

Durante la reunión, ambos analizaron la situación económica de la Argentina y los avances del programa implementado por el Gobierno de Javier Milei. El encuentro contó además con la participación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Gran encuentro con @KGeorgieva en el marco de las reuniones del G20.

Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento. pic.twitter.com/dDrU8zioJQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 31, 2026

“Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, expresó Caputo a través de sus redes sociales.

El ministro tendrá una participación central durante las reuniones del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico argentino y la estrategia oficial para sostener la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento.

Entre los temas que forman parte de la agenda del encuentro se encuentran la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y las medidas destinadas a prevenir el fraude.

Además, Caputo buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La reunión cobra especial relevancia debido al respaldo que la administración de Donald Trump brindó durante el último año al programa económico argentino y a la asistencia financiera estadounidense que permitió al Gobierno atravesar momentos de tensión en los mercados.

La participación de Caputo en el G20 se enmarca en la estrategia del Gobierno de profundizar su política de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y crecimiento, al mismo tiempo que busca fortalecer el respaldo internacional a las reformas económicas impulsadas desde el inicio de la gestión de Milei.

El viaje representa así una oportunidad para que el ministro exponga ante las principales potencias el rumbo económico de la Argentina y avance en el diálogo con organismos y funcionarios internacionales.