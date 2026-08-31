Javier Milei volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina y aseguró que el país cuenta con las condiciones necesarias para volver a formar parte del calendario de la máxima categoría del automovilismo.

El Presidente realizó estas declaraciones durante la apertura del Congreso 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se llevó a cabo en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en Buenos Aires.

Durante su discurso, Milei destacó la tradición automovilística del país y recordó que la Fórmula 1 tuvo distintas etapas de actividad en territorio argentino durante las décadas de 1950, 1970 y 1990. La última carrera se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). pic.twitter.com/8Vl4vBwS9e — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 31, 2026

“La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que el país cuenta con “la tradición”, “los pilotos” y la “seriedad institucional” necesarias para volver a recibir competencias internacionales de primer nivel.

“Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”, expresó Milei, quien además planteó que el Congreso de la FIA puede convertirse en el punto de partida para avanzar con el regreso de la Fórmula 1.

El Presidente también señaló que durante los últimos 28 años faltó que la Argentina volviera a ser considerada un mercado atractivo para una competencia de semejante magnitud. “Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo”, sostuvo.

Pero el momento más destacado de su discurso llegó sobre el final, cuando hizo referencia directa a Franco Colapinto, el piloto argentino que actualmente compite en la Fórmula 1. “Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”, expresó Milei, dejando así un mensaje que rápidamente se convirtió en uno de los puntos centrales de su intervención.

Además, el mandatario elogió la trayectoria del Automóvil Club Argentino y defendió una mayor participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de rutas. También sostuvo que las políticas de apertura económica permitirán renovar el parque automotor y contribuir a mejorar la seguridad vial.

El regreso de la Fórmula 1 al país, por ahora, aparece como un objetivo a futuro, pero las declaraciones de Milei volvieron a instalar el tema en el centro de la agenda del automovilismo argentino.