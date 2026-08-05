“El objetivo es fortalecer la prevención de estafas dirigidas, principalmente, a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos”, explicó Gabriel Acosta, vicepresidente de Rotaract Catamarca. La organización juvenil obtuvo una subvención de 500 dólares para ampliar su programa de capacitaciones gratuitas sobre prevención de estafas virtuales y ciberdelitos en distintos puntos de la provincia de Catamarca.

El financiamiento fue otorgado por la Fundación Entre Puentes dentro de un programa de apoyo a iniciativas comunitarias. Acosta detalló que el proyecto fue elegido luego de un proceso de selección y subrayó que la prioridad es proteger a las personas mayores frente al avance de los delitos digitales en Catamarca.

Desde Rotaract Catamarca señalaron que “la iniciativa surge a partir del crecimiento de los ciberdelitos en la provincia” y remarcaron la importancia de brindar herramientas prácticas para que la comunidad pueda identificar maniobras fraudulentas. Los talleres incluirán ejemplos concretos, resolución de consultas y recomendaciones puntuales para evitar compartir datos personales o financieros con desconocidos.

Catamarca necesita prevención, pero también una respuesta integral frente a las ciberestafas

Antonella Martinelli, directora del Comité de Desarrollo Profesional, contó que el club ya realizó encuentros en la Sociedad de Fomento de Villa Cubas y en la localidad de La Merced, departamento Paclín. En La Merced las actividades estuvieron destinadas a estudiantes, con la intención de que los jóvenes funcionen como multiplicadores del contenido dentro de sus propias familias. La experiencia en esa localidad del interior de Catamarca les permitió medir la receptividad del formato y la necesidad de llevarlo a otras comunidades.

Por su parte, Florencia Nieva Carpio, directora de Servicio a la Comunidad, explicó que “las jornadas se desarrollan con una metodología de educación popular, utilizando recursos didácticos y ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión de los participantes”. Los facilitadores evitan tecnicismos para que cualquier persona, sin importar su familiaridad con la tecnología, pueda detectar un intento de fraude.

Nieva Carpio destacó que el nuevo financiamiento permitirá extender las capacitaciones al interior provincial y trabajar junto a centros de jubilados y otras instituciones. Ese salto territorial era necesario, advirtió, porque las estafas virtuales no se concentran solo en la capital catamarqueña sino que afectan a vecinos de todo el territorio provincial.

Los integrantes de Rotaract Catamarca también convocaron a organizaciones y grupos que trabajan con personas mayores a contactarse con la institución para coordinar nuevas capacitaciones. Quienes deseen obtener más información o solicitar una charla pueden hacerlo a través de las redes sociales de Rotaract Catamarca.

Fuente: El Aconquija