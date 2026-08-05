“No le veo una solución en lo inmediato”. La definición pertenece al juez federal Miguel Ángel Contreras, titular del Juzgado Federal N°1 de Catamarca, y resume su crudo diagnóstico sobre el avance del narcotráfico en la provincia. El magistrado aseguró que el consumo de drogas “se multiplicó” y advirtió que el Estado corre de atrás frente a organizaciones criminales cada vez más complejas.

Contreras explicó que el aumento del consumo se refleja tanto en la mayor cantidad de procedimientos de las fuerzas de seguridad como en la diversidad de sustancias que circulan. Puso el foco en las drogas sintéticas: afirmó que en Catamarca “el tema de las pastillas está circulando” y que los secuestros ya se cuentan por “miles y miles”. También alertó sobre la presencia de la denominada “cocaína rosa”, una mezcla que puede contener fentanilo y ketamina, y señaló que muchas veces los consumidores desconocen qué están ingiriendo.

El juez puso especial énfasis en el consumo adolescente. Al citar informes internacionales, señaló que entre 2010 y la actualidad el porcentaje de jóvenes de 12 a 14 años que consumen drogas pasó del 12% a más del 20 por ciento. “Si hablamos de chicos de 12 años, entonces la pregunta es desde cuándo empezaron a consumir”, reflexionó.

Para el magistrado, el narcotráfico incorporó nuevas tecnologías y modalidades de transporte, incluso drones, que obligan al sistema judicial y a las fuerzas de seguridad a ir “vamos corriendo prácticamente de atrás”, según reconoció. Contreras advirtió que existe “una expansión masiva del consumo, la distribución y la venta en lugares que hasta hace cuatro o cinco años no existían” y reclamó revisar la estrategia estatal. “¿Seguimos encarcelando gente o ponemos todos los medios que tenemos a nuestra disposición en la prevención?”, planteó.

Un problema que crece más rápido que la capacidad de respuesta del Estado

La reflexión se apoya en las limitaciones estructurales que enfrenta la Justicia federal en la provincia. El juzgado a su cargo, el único con competencia en narcotráfico en Catamarca, tramita causas con alrededor de 60 detenidos mientras opera con apenas dos secretarios y siete empleados, además de atender el resto de los expedientes federales. “Tenemos que parar la pelota y empezar a revisar qué estamos haciendo”, sostuvo.

Contreras insistió en que el combate al narcotráfico no puede limitarse a la persecución penal y reclamó fortalecer la prevención y la asistencia. Muchas personas que buscan iniciar un tratamiento chocan con la escasa capacidad de los centros especializados o con el temor a las consecuencias familiares y sociales. “Hoy, de cada veinte personas, solamente una recibe tratamiento”, sentenció.

Para el juez federal, la multiplicación del consumo, la sofisticación del delito y la debilidad del sistema de contención configuran un escenario que no encontrará una salida rápida. “No le veo una solución en lo inmediato”, reiteró, al reclamar una respuesta integral del Estado frente a un problema que continúa expandiéndose en la provincia.

Fuente: El Aconquija