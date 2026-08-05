En el marco de la apertura del 34º Congreso de Aapresid, realizado en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, formó parte de la comitiva de autoridades e integrantes de la cadena de valor del agro que se dieron cita en una de las cumbres productivas e innovadoras más trascendentes del país que reúne a autoridades nacionales, provinciales y municipales, referentes del sector agroindustrial, productores, empresas y especialistas.

Durante la jornada, que reunió a destacados referentes de la ciencia, la tecnología y el sector agroindustrial, el vicegobernador recorrió la muestra y visitó especialmente el espacio de Agritec Global, firma de nutrición líquida balanceada con sede en Venado Tuerto.

En el encuentro con los responsables de la empresa, Dusso planteó la oportunidad estratégica de consolidar a Catamarca como proveedora clave de insumos minerales esenciales que la industria nacional hoy debe importar para la fabricación de fertilizantes destinados a la agricultura y la fruticultura del país y del mundo.

Entre los insumos fundamentales que Catamarca posee y puede abastecer a la agroindustria se destacan minerales como Azufre, Fósforo, Potasio y Zinc, además de Boro, Magnesio y Manganeso.

“Catamarca tiene el potencial minero no solo para responder a la transición energética global, sino también para ser un aliado directo de la producción agropecuaria e industrial de nuestro país. Es momento de articular capacidades para sustituir importaciones con recursos nacionales, agregando valor a nuestros minerales y generando trabajo de calidad”, remarcó el vicegobernador.

Junto al intendente de Rosario

Rubén Dusso mantuvo un encuentro con el intendente local, Pablo Javkin, para articular acciones estratégicas entre el NOA y la Región Centro. Durante el diálogo, Javkin destacó la necesidad de afianzar la integración económica del interior y remarcó que “las provincias nos tenemos que unir para generar valor y desarrollo desde las regiones hacia todo el país”. Por su parte, Dusso subrayó la trascendencia de la infraestructura logística y de los corredores bioceánicos, asegurando que “la conectividad estratégica y la salida hacia el Pacífico son claves no solo para el norte, sino para toda la producción nacional”. Como cierre de la reunión, el Vicegobernador invitó formalmente a Javkin a la Expo Productiva Catamarca, reforzando el compromiso de trabajo federal conjunto.

La complementariedad como clave del progreso

Durante la visita al estand de Agritec Global, el vicegobernador catamarqueño remarcó al director de Trabajo de Santa Fe, Roel Roasasio, la complementariedad entre la minería y la matriz productiva de ambas provincias, enfatizando el rol clave de la logística a través del Paso de San Francisco para abaratar costos de transporte y potenciar la competitividad de la oferta exportable argentina en el comercio internacional.

El funcionario santafesino explicó por su parte los incentivos fiscales que la provincia otorga a empresas que contraten nuevos trabajadores en 2026 (descuentos en Ingresos Brutos equivalentes a un RIPTE por empleado) y cómo estas medidas aplican a empresas santafesinas que inviertan en otras provincias como Catamarca.

El beneficio consiste en que las empresas santafesinas que incorporen nuevos trabajadores a su nómina pueden deducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el 100% del sueldo bruto de cada nuevo empleado, con un tope de hasta $1,6 millones por trabajador por mes durante 2026, tomando como base la dotación de personal existente al 30 de noviembre de 2025.

Con el objetivo de promover que empresas de Santa Fe se radiquen o desarrollen proyectos en Catamarca, este incentivo puede ser muy atractivo, pudiendo las empresas ampliar su plantilla de personal y, de cumplir con los requisitos del régimen, reducir su carga de Ingresos Brutos en Santa Fe mientras expanden sus operaciones.

Crecen las relaciones con India

En este marco, Dusso mantuvo un encuentro de trabajo con el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, para profundizar la vinculación comercial y de inversión entre Catamarca y el país asiático. Durante el intercambio, se destacó el potencial de los minerales catamarqueños —como azufre, fósforo, potasio y boro— destinados a la sustitución de importaciones y al desarrollo de la industria global de fertilizantes. Asimismo, se revalorizó el interés de la India por explorar nuevas oportunidades de inversión y fortalecimiento productivo en la provincia.