El Gobierno nacional decidió retirar, por el momento, el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que gobernadores y bloques aliados manifestaran su rechazo a esa iniciativa. La medida busca facilitar el avance del resto del proyecto en el Senado.

La decisión fue tomada tras una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a representantes de los bloques aliados. Durante las conversaciones, varios gobernadores anticiparon que sus legisladores votarían en contra del apartado que habilitaba la venta de hasta el 25% de las tierras rurales a extranjeros.

A través de un comunicado, el oficialismo informó que los 44 senadores que integran el espacio conformado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz acordaron, por consenso, postergar el tratamiento del Capítulo III, vinculado al régimen de tierras rurales.

Según el texto oficial, la decisión fue adoptada por unanimidad con el objetivo de continuar analizando ese apartado y alcanzar un mayor consenso político. Asimismo, aclararon que la postergación no implica la eliminación definitiva del capítulo, sino que continuará siendo revisado para incorporar nuevos aportes y lograr una redacción con mayor respaldo legislativo.

La sesión del Senado está prevista para el jueves 6 de agosto a las 14. Para aprobar la iniciativa, el oficialismo necesita reunir al menos 37 votos.

Tras retirar el capítulo sobre tierras rurales, el Gobierno buscará avanzar con el tratamiento de los demás puntos incluidos en el proyecto. Entre ellos se encuentran las modificaciones al Código Civil y Comercial relacionadas con los desalojos, la escrituración de tierras, el manejo del fuego y el régimen de expropiaciones.