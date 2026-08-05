Las exportaciones realizadas desde la provincia de Catamarca alcanzaron un récord histórico durante el primer semestre de 2026, con un total cercano a los 390,9 millones de dólares en ventas especialmente de productos de manufactura industrial, con lo que se duplicó la cifra alcanzada en el mismo período del año pasado. El incremento representa U$S 211 millones más que la cifra alcanzada de enero a junio de 2025.

A la vez que representa un salto de un 118,7% en comparación con el año pasado, la provincia de Catamarca lideró el ranking del crecimiento exportador en todo el país y superó en promedio los números que alcanzaron las provincias de todo el NOA.

Las cifras oficiales proporcionadas por el INDEC (en base a ICA, Intercambio Comercial Argentino) y elaboradas por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte señalan que el desempeño de la provincia de Catamarca se destaca en el contexto de la nación, donde el intercambio comercial alcanza un crecimiento interanual del 24,4% respecto del mismo semestre de 2025.

El crecimiento de las exportaciones en Catamarca está motorizado casi exclusivamente por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que concentraron el 95% del total exportado por la provincia durante el semestre, alcanzando los 371,3 millones de dólares en ventas. Este rubro, que incluye productos con importante valor agregado, creció notablemente respecto de los U$S 163,3 millones registrados en el primer semestre de 2025.

Las exportaciones se completan con la venta de Productos Primarios (PP, U$S 11 millones) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA, U$S 8 millones), con lo que se alcanza la cifra de 390,9 millones de dólares en ventas de productos catamarqueños.

En los 5 primeros semestres de cada año, por otro lado, la evolución de las exportaciones catamarqueñas crecieron exponencialmente desde los U$S 70 millones en 2021, a los U$S 390,9 millones en este 2026.

Dentro de la región del NOA, Catamarca escaló del quinto al cuarto lugar en el ranking exportador, representando el 16,6% del incremento regional. La provincia se ubica detrás de Salta, Jujuy y Tucumán, y supera a Santiago del Estero y La Rioja. El crecimiento provincial superó ampliamente el promedio regional, lo que pone en evidencia el dinamismo de la economía catamarqueña en la actualidad.

Este crecimiento visualizado en este primer semestre, además, coloca a Catamarca como la provincia con la mayor expansión porcentual del país tomando en consideración el período enero-junio, por encima incluso a distritos con crecimientos destacados como Jujuy (+94,2%) y Santa Cruz (+86,2%).

El valor exportado se incrementó respecto de junio de 2025 de U$S 29,8 millones a U$S 61,8 millones en junio 2026, lo que representa un salto aproximado de U$S 32 millones y alrededor del 107,5% sobre mismo período de análisis.

Con políticas activas para sostener el crecimiento de las exportaciones, el Gobierno proyecta profundizar la expansión de su economía, que ya se vio reflejada en el primer cuatrimestre del año, cuando se confirmó que Catamarca había registrado exportaciones por U$S 249 millones, un incremento del 97,6% respecto de 2025.