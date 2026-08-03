Este próximo viernes 7 y sábado 8 de agosto Catamarca será sede de dos jornadas con el mejor ajedrez del mundo ya que se disputará la “1ra Simultanea Magistral” con la presencia en nuestra provincia del máximo campeón argentino de ajedrez de la historia, el jugador olímpico y jugador de la Selección Argentina el Gran Maestro Diego Flores.

Las actividades están previstas en el aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCa, en donde el día viernes desde las 18 horas se realizará una disertación (charla) y una capacitación para jugadores de todos los niveles destinadas para todo el público con entrada libre y gratuita, en tanto que el día sábado desde las 9:30 horas ser realizará la partida simultanea con reloj contra ocho destacados ajedrecistas de Catamarca a lo que se le sumará un torneo abierto para todos los ajedrecistas que quieran formar parte de esa jornada del deporte ciencia.

Las jornadas contarán con el apoyo de la Federación Argentina de Ajedrez, Catamarca Ajedrez, Federación Internacional de Ajedrez, Confederación de Ajedrez de América y del Árbitro Internacional y Organizador Internacional Manuel Santianes.

Además, este evento tendrá el auspicio de la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCa, Catamarca Ciudad, SILOC, W80, Pegamil, Pinturas Miura, Kuwait Pinturas y BREMEN.

Desde la organización se agradece por el apoyo brindado al decano de la FCEyA Gustavo Lazarte y al rector de la UNCa Oscar Arellano y al Intendente de la Ciudad Capital Gustavo Saadi.

Para mayor información comunicarse con Rubén Vega (383 421-2733)