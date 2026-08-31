La Municipalidad de la Capital, a través del Instituto Municipal de Emprendedores (IME), habilitó las inscripciones para un nuevo trayecto formativo virtual diseñado para fortalecer la administración y la toma de decisiones económicas de los emprendedores y vecinos de la ciudad. La propuesta, desarrollada bajo una modalidad 100 % en línea y gratuita, se concreta a partir de una articulación estratégica con instituciones y entidades de alcance nacional.

En conjunto con el Banco Galicia, la Fundación Eidos Global y la Universidad de Buenos Aires (UBA), el organismo comunal pone a disposición el programa «Finanzas a Mano». Esta iniciativa de formación ofrece un esquema flexible y a ritmo propio centrado en el ordenamiento de los recursos, la planificación presupuestaria y la gestión financiera cotidiana. Cabe destacar que el curso cuenta con certificación oficial avalada por las prestigiosas instituciones organizadoras.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles para toda la comunidad y pueden realizarse completando el formulario digital habilitado en el enlace oficial (https://www.tfaforms.com/5186635?tfa_412=tfa_1614) o accediendo a las plataformas y redes sociales de la Municipalidad de la Capital y del Instituto Municipal de Emprendedores.