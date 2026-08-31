La Municipalidad de la Capital, a través del Instituto Municipal de Emprendedores (IME), lanzó su plataforma digital de Registro Único. esta iniciativa fue concebida como un ecosistema centralizado e interactivo diseñado para simplificar el acceso a recursos, capacitaciones y financiamiento, permitiendo a los trabajadores independientes gestionar su información de manera directa y facilitando al municipio la obtención de indicadores precisos para la planificación de políticas públicas.

El dispositivo digital invita a los usuarios a realizar una autocarga ágil de sus datos y se estructura sobre tres pilares esenciales: una ficha personal georreferenciada con el nivel de formación del solicitante; un módulo específico para dar de alta uno o varios proyectos comerciales; y un banco integral de herramientas que nuclea programas crediticios, asistencias técnicas, talleres y convocatorias impulsadas tanto por organismos públicos como por el sector privado y organizaciones del tercer sector.

Al respecto, el gerente general del IME, Cristian Ruiz, detalló el funcionamiento y la trascendencia del sistema señalando: «La plataforma está diseñada en tres grandes bloques: el primero concentra el perfil del emprendedor; el segundo reúne los datos específicos del emprendimiento —entendiendo que una persona puede liderar múltiples proyectos productivos—; y una tercera columna que nuclea todos los instrumentos de acompañamiento, ya sean líneas de financiamiento, capacitaciones o eventos promovidos por el municipio, la provincia o el sector privado».

Asimismo, el funcionario remarcó: «El propósito de la plataforma es funcionar como un puente directo entre el emprendedor y las herramientas disponibles, permitiéndonos al mismo tiempo consolidar un registro formal para mapear y geolocalizar a todas las unidades productivas que existen en la Capital».

Los interesados en incorporarse a este padrón productivo y acceder a los beneficios ya pueden registrarse ingresando a la plataforma web oficial (https://emprendedores.cc.gob.ar/). con esta puesta en marcha, el municipio capitalino continúa fomentando el empleo local, apostando a la digitalización para democratizar las oportunidades y fortalecer una red colaborativa capaz de potenciar el talento en toda la ciudad.