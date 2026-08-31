La Dirección General de Educación, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital, a través de su Equipo Técnico de Fortalecimiento Pedagógico, reeditó y comenzó la distribución del cuadernillo «Puentes: Entre Primaria y Secundaria».

Se trata de una herramienta pedagógica diseñada para estudiantes de 6.º grado del Sistema Educativo Municipal (SEM) que próximamente ingresarán a 1.º año de la secundaria, orientada a acompañar su transición formativa mediante actividades de recuperación, integración y afianzamiento de saberes prioritarios.

El paso de la escuela primaria a la secundaria constituye uno de los momentos más significativos en la trayectoria escolar de los estudiantes, al implicar nuevas dinámicas institucionales, diversos espacios curriculares y mayores desafíos que requieren de un acompañamiento integral.

En este marco, «Puentes» fue concebido para favorecer una articulación progresiva entre ambos niveles, asegurando la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de propuestas de revisión, reflexión y resolución que consolidan los conocimientos adquiridos, al tiempo que promueven la autonomía, la confianza y la seguridad personal ante los nuevos escenarios escolares.

La elaboración del material se concretó a partir del trabajo articulado y colaborativo entre los equipos docentes de las escuelas primarias y secundarias municipales, coordinados por el equipo técnico pedagógico comunal. Esta labor conjunta permite abordar las trayectorias estudiantiles desde una mirada integral y construir puentes pedagógicos reales entre las distintas etapas formativas.

De esta manera, la iniciativa trasciende la función de un simple cuadernillo de ejercicios para consolidarse como un dispositivo de sostén pedagógico que reconoce el camino recorrido en la primaria y lo proyecta como base sólida para los desafíos del nivel secundario.