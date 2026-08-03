Un informe del Ministerio de Hacienda y Obra Pública y el Banco Nación Argentina revela que la reciente edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho incrementó su volumen comercial de manera significativa.

En una reunión que mantuvo el gobernador Raúl Jalil con el gerente zonal del Banco Nación, Sebastián Riveros, se expusieron los datos comerciales obtenidos a través de Marcatón, donde las ventas de Artesanías y Gastronomía cerraron con más de $2.621 millones operados, por encima de los $1.965 millones registrados en 2025, lo que refleja un crecimiento de 33,5% en el volumen de consumo canalizado a través de la promoción respecto a su versión del año anterior.

También se produjo un notable movimiento de ventas en las entradas para los espectáculos en el Escenario Mayor y el Poncho Sunset, con un total de $2.105 millones y que implica un crecimiento sobre la cantidad de tickets vendidos el año pasado (que alcanzaron una cifra de $1.658 millones).

En síntesis, el flujo total de consumo a través del «Marcatón al Poncho» alcanzó los 4.726 millones, un 45% más que en la edición 2025. Como para dimensionar la influencia del programa, las autoridades evaluaron que cuatro de cada diez pesos gastados durante la presente edición, fueron usando el «Marcatón al Poncho».

En la ocasión, además, se evaluó el volumen de operaciones comerciales realizadas bajo la plataforma del Marcatón, que se elevaron a 60.652 transacciones durante los 10 días. Esto significa un 11,2% más de ventas sobre las logradas el año pasado, con un ticket promedio que se ubicó cómodo en los $43.211 y representa un 18,6% más que el ticket promedio de venta alcanzado durante la edición 2025. También, durante la vigencia del programa en la fiesta catamarqueña, hubo una participación de 724 comercios operativos en los distintos rubros alcanzados por la propuesta.

De esta manera, la articulación tripartita impulsada por el Gobierno provincial, la Federación Económica de Catamarca y el Banco Nación Argentina finalizó con resultados que superaron las expectativas y dejaron un marcado impacto en la actividad económica vinculada a la fiesta mayor de los catamarqueños.

*Consolidación*

El balance final evidencia que Marcatón al Poncho no solo funcionó como una herramienta de incentivo al consumo, sino también como un mecanismo de dinamización económica que acompañó a productores, artesanos, gastronómicos y organizadores, generando beneficios concretos y directos sobre los rubros alcanzados, con efectos positivos también sobre actividades conexas, en beneficio de miles de personas que participaron de la fiesta de diversas maneras.

En ese sentido, el programa se consolidó como una política de articulación público-privada con impacto directo en la circulación del dinero, la actividad comercial y la experiencia de quienes disfrutaron de la Fiesta del Poncho, sobre todo considerando el difícil contexto para el crecimiento que se presenta para las economías regionales.