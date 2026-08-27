El Sistema Educativo de la Municipalidad de la Capital (SEM) llevó a cabo el solemne acto central en conmemoración del 205.º aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca, desarrollado en las instalaciones de la Escuela Municipal N.º 2 “Juan Oscar Ponferrada”.

Durante la jornada, las familias, autoridades y docentes presentes compartieron una emotiva celebración cívica caracterizada por la alegría, el respeto institucional y el talento de los estudiantes.

La convocatoria reunió a delegaciones del Nivel Inicial “Lilian Varela”, del Nivel Primario y de las escuelas secundarias del SEM, en un espacio orientado a revalorizar la historia provincial, fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por la identidad catamarqueña.

La ceremonia formal inició con el tradicional ingreso de las banderas de ceremonia de las escuelas municipales N.º 1, N.º 2 y N.º 3, dando paso a una destacada propuesta pedagógica y artística protagonizada por los alumnos de las instituciones anfitrionas.

El encuentro se vio engalanado además por la música en vivo de la Banda Municipal de Música, dirigida por el maestro Jorge Álvarez, y la puesta en escena de la propuesta cultural “Catamarca, tierra de encuentros”, la cual incluyó la sentida actuación de las copleras Wankara y del conjunto folclórico Los Viajeros, coronando una jornada de fiesta tradicional y memoria histórica en la comunidad escolar capitalina.