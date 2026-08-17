Estados Unidos ratificó su neutralidad sobre Malvinas y puso condiciones para que argentinos vuelvan a viajar sin visa

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó que Washington mantiene su posición de neutralidad sobre las islas Malvinas y negó que la administración de Donald Trump haya modificado su postura sobre el reclamo argentino de soberanía.

“Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, afirmó en una entrevista con TN. La declaración llegó después de las versiones sobre un supuesto giro de la Casa Blanca en relación con el conflicto del Atlántico Sur.

Lamelas también aseguró que trabajará para que Argentina vuelva al programa estadounidense de exención de visas, aunque advirtió que no será un proceso de tres, seis ni doce meses. Según explicó, el país debe cumplir alrededor de 15 requisitos técnicos y de seguridad.

El embajador dijo que trabaja sobre ese objetivo con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, y que buscará concretarlo antes del final de su misión diplomática, prevista en principio para 2028.

Malvinas y cooperación militar

Consultado por las versiones sobre un eventual cambio de posición de Washington, Lamelas insistió en que la neutralidad estadounidense sobre Malvinas permanece vigente. También relativizó la existencia de un supuesto documento del Pentágono al señalar que conocía un correo electrónico sobre el tema, pero que “hasta ahora, la posición sobre las islas no ha cambiado”.

El diplomático también fue consultado por la posibilidad de que Estados Unidos participe de la construcción de una base naval integral en Ushuaia. “Nosotros no estamos hablando de esa base en este momento”, respondió, y señaló que la cooperación militar bilateral está concentrada en otros proyectos.

Entre ellos mencionó la visita del portaaviones USS Nimitz, la adquisición de F-16, aviones P-3 Orion y vehículos blindados Stryker, además de nuevos ejercicios militares previstos para el próximo año. También señaló que Argentina está interesada en adquirir helicópteros Black Hawk y que Washington evaluará “en lo que podamos ayudar”.

Sobre una eventual participación de militares estadounidenses en territorio argentino, Lamelas sostuvo que cualquier cooperación debe ajustarse a las leyes argentinas. También destacó el intercambio de información e inteligencia para combatir al narcotráfico.

En ese marco, mencionó la próxima realización en Argentina de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada junto con la DEA, a la que, según dijo, asistirán cerca de 1.000 personas.

Visa Waiver, narcotráfico y China

Lamelas presentó el regreso al Visa Waiver Program como una de sus prioridades. Argentina ya formó parte del programa, mientras que Chile mantiene actualmente ese beneficio en la región.

El embajador explicó que uno de los requisitos centrales es que Argentina pueda compartir de manera inmediata con Estados Unidos información sobre personas identificadas como terroristas o sospechosas. “Hay como 15 criterios que se tienen que lograr”, señaló.

Aunque aseguró que hará “todo lo posible” para alcanzar ese objetivo antes de dejar el cargo, reconoció que el proceso será más largo. “No será en 3 o 6 meses, porque demora”, afirmó.

En la entrevista también destacó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Atribuyó a las fuerzas argentinas el arresto de 350 narcotraficantes, el secuestro de 10 toneladas de cocaína y de 65 toneladas de precursores durante este año. También valoró la reducción de los homicidios en Rosario.

Otro de los ejes fue la relación con China. Lamelas defendió la posición de Washington frente al uso de tecnología de empresas chinas como Huawei y evitó responder directamente si Estados Unidos podría retirarles las visas a directivos de la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén, que había denunciado presiones diplomáticas por un contrato con esa compañía.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, sostuvo, al citar al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, agregó que Estados Unidos no busca “amenazar a nadie” y que pretende avanzar mediante el diálogo.

Lamelas cuestionó específicamente a Huawei y sostuvo que empresas como Nokia, Ericsson o Cisco ofrecen, a su entender, “redes de confianza” y mayor seguridad para los datos. Según afirmó, el Gobierno chino y el Partido Comunista Chino podrían acceder a la información transmitida por los equipos de Huawei.

El embajador vinculó esa disputa tecnológica con la llegada de inversiones. Puso como ejemplo a Chevron y sostuvo que las empresas estadounidenses estarán más dispuestas a invertir en Argentina si tienen garantías sobre la protección de sus datos.