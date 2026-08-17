Cinco turistas oriundos de Tucumán tuvieron que ser auxiliados este sábado luego de quedar atrapados en la nieve en Catamarca, mientras circulaban en una camioneta Jeep por el paraje Real Grande, en el departamento Antofagasta de la Sierra. El episodio ocurrió en una zona afectada por condiciones invernales y requirió la intervención de efectivos policiales.

El operativo se concretó alrededor de las 13:30, cuando personal de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra se trasladó hasta el paraje Real Grande después de tomar conocimiento de la situación. Los turistas se encontraban circulando a bordo de una camioneta cuando el vehículo habría quedado atascado debido a la acumulación de nieve.

La intervención permitió poner a salvo a las cinco personas, todas provenientes de la provincia de Tucumán. Según la información oficial difundida sobre el procedimiento, los turistas se encontraban en buen estado de salud al momento de ser auxiliados y no requirieron asistencia médica.

Turistas atrapados en la nieve en Catamarca y las condiciones del invierno

El episodio vuelve a mostrar las dificultades que pueden presentarse para quienes transitan por sectores de Antofagasta de la Sierra, particularmente cuando las condiciones meteorológicas generan acumulación de nieve y complican la circulación vehicular. En este caso, el inconveniente se produjo en el paraje Real Grande, dentro de uno de los departamentos de mayor extensión territorial de la provincia.

La situación también se conoció en una jornada en la que rige una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda para distintos departamentos de Catamarca, entre ellos Antofagasta de la Sierra. De acuerdo con la información proporcionada, en la zona cordillerana se esperan vientos del sector oeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora en los niveles más altos.

Ese escenario puede generar reducción de visibilidad, viento blanco y ventisca, condiciones que adquieren especial importancia para quienes circulan por sectores cordilleranos. En el resto del área alcanzada por la alerta, el viento Zonda puede provocar condiciones muy secas, además de fuertes ráfagas y cambios repentinos de temperatura.

El rescate de los cinco turistas se produjo, precisamente, en un contexto meteorológico que obliga a extremar las precauciones en los desplazamientos por las zonas más expuestas. Si bien en este caso el desenlace fue favorable y no hubo personas heridas, el episodio evidencia cómo la nieve puede transformar rápidamente las condiciones de circulación y dejar vehículos inmovilizados.

La información oficial no indicó que los turistas hayan sufrido lesiones ni precisó si existieron otros vehículos afectados en el sector. Tampoco se informaron mayores inconvenientes derivados del procedimiento. El dato confirmado es que la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra intervino para auxiliar al grupo y que las cinco personas pudieron ser asistidas sin necesidad de atención sanitaria.

Para quienes tengan previsto transitar por sectores cordilleranos de Catamarca, las condiciones registradas durante esta jornada representan un factor que no debería ser subestimado. La combinación de nieve, fuertes vientos, posibles ráfagas intensas y reducción de visibilidad puede complicar la circulación, especialmente en caminos alejados de los principales centros urbanos.

El episodio terminó sin consecuencias para los turistas tucumanos, pero dejó una escena que vuelve a poner en primer plano las dificultades de circulación durante el invierno en Antofagasta de la Sierra. La rápida intervención policial permitió resolver la situación y evitar que el grupo permaneciera durante más tiempo en un sector afectado por la nieve.

Fuente: El Aconquija