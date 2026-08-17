El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una nueva entrega gratuita de anteojos a vecinos de la ciudad que habían iniciado previamente los trámites correspondientes. En esta oportunidad, fueron 15 los pares de lentes entregados, como parte de los compromisos asumidos durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo.

Durante el acto, Saadi estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Ana Fernanda Lagoria; el diputado de la Nación, Fernando Monguillot; y la coordinadora del Centro de Diagnóstico, Maritza Amayo.

En el encuentro también se confirmó el lanzamiento oficial del programa “Ver para Crecer”, que comenzará el próximo miércoles 19 de agosto en el barrio La Tablada. La iniciativa permitirá que los vecinos beneficiarios puedan acceder a sus lentes recetados en el mismo momento de la atención.

El jefe comunal destacó el impacto que tiene este tipo de políticas en la vida cotidiana de las familias, especialmente para quienes presentan dificultades visuales y necesitan anteojos para estudiar, trabajar o informarse.

Saadi también remarcó que, frente al contexto económico actual, la posibilidad de acceder gratuitamente a los lentes representa un alivio para los hogares y permite garantizar el acceso a la salud visual.

Anteojos en menos de 90 minutos

El programa “Ver para Crecer” incorporará un laboratorio móvil para realizar los controles oftalmológicos y elaborar los anteojos graduados en el mismo operativo.

De acuerdo con el esquema previsto, los vecinos que no cuentan con obra social podrán realizarse el control y recibir sus anteojos en menos de 90 minutos.

La atención no será por demanda espontánea. Para organizar los operativos, los agentes sanitarios de cada barrio asignarán previamente los turnos. Se otorgarán 75 turnos por jornada.

Los operativos tendrán carácter itinerante y se realizarán cada 15 días, alternando entre miércoles por la tarde y viernes por la mañana en distintos sectores de la ciudad.

“Ver para Crecer” representa una evolución del programa municipal “Te Veo Bien”, que funciona desde 2020.

La nueva propuesta busca agilizar el proceso de atención y entrega de los anteojos, reduciendo los tiempos de espera y acercando el servicio a distintos barrios de la Capital.