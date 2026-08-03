Distintos episodios registrados recientemente en Catamarca volvieron a poner bajo análisis la capacidad de prevención y respuesta de los organismos provinciales frente a situaciones de riesgo en escuelas y espacios comunitarios. Entre los casos conocidos aparecen el hallazgo de un arma blanca en una escuela de la Capital, una denuncia por situaciones de bullying en un colegio privado de Tinogasta y un incidente que terminó con un arresto en un club deportivo de Fiambalá.

Uno de los hechos que generó preocupación ocurrió en la Escuela N° 93, donde un adolescente de 15 años fue detectado portando un arma blanca dentro del establecimiento. La institución dio aviso a las fuerzas de seguridad, intervino personal de la Comisaría Primera y tomó participación la Justicia Penal Juvenil N° 1. Hasta el momento, además, no se determinó si el arma fue utilizada para amenazar a otras personas o si simplemente era portada por el estudiante.

El caso de la escuela capitalina se suma a otra situación denunciada en Tinogasta, donde una madre aseguró que su hija sufrió durante meses episodios de bullying, discriminación y agresiones. La presentación fue realizada ante el Ministerio de Educación y las autoridades del establecimiento. Según la denunciante, la institución no habría adoptado medidas suficientes frente a los hechos relatados, una acusación cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

En Fiambalá, en tanto, la Policía intervino luego de que un hombre de 30 años, identificado por su apellido como Vega, protagonizara disturbios en un club deportivo y presuntamente invitara a otras personas a pelear. El hombre fue arrestado y quedó alojado por una presunta infracción al Código de Faltas. El episodio vuelve a poner en discusión el rol preventivo de la seguridad en lugares que funcionan como espacios de encuentro para vecinos y familias.

El punto común entre estos episodios no es que tengan necesariamente una misma causa ni que permitan atribuir responsabilidades directas a un funcionario determinado. La cuestión que sí puede ser sometida al debate público es qué mecanismos de prevención existen y cómo funcionan cuando aparece una situación de riesgo. En particular, resulta relevante conocer qué protocolos tiene la provincia, qué organismos intervienen, cómo se evalúan los resultados y qué medidas se adoptan después de cada incidente.

Gobierno de Catamarca: los episodios que vuelven a poner bajo análisis la prevención en escuelas y espacios públicos

En el ámbito educativo, la discusión adquiere una dimensión adicional porque involucra a menores de edad. La prevención no depende exclusivamente de la Policía: también requiere mecanismos de convivencia escolar, detección temprana de conflictos, intervención de equipos especializados y coordinación con las autoridades educativas y judiciales. La existencia de protocolos es un primer paso, pero su eficacia depende de su aplicación concreta y de la capacidad de las instituciones para actuar antes de que un conflicto escale.

Por eso, los casos recientes plantean una serie de preguntas para el Gobierno de Catamarca: ¿cuántas intervenciones de este tipo se registran en las escuelas? ¿Qué recursos existen para prevenir situaciones de violencia? ¿Cómo se controla el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué seguimiento reciben los establecimientos después de un episodio? Responder esos interrogantes permitiría pasar de la reacción frente a cada caso particular a una evaluación más amplia de las políticas públicas de prevención.

La discusión sobre seguridad, entonces, no debería limitarse a la intervención policial posterior a un hecho. También implica analizar qué capacidad tiene el Estado para anticiparse a los conflictos, proteger a estudiantes y comunidades y garantizar que los organismos responsables actúen de manera coordinada. Los episodios conocidos no permiten por sí solos establecer una conclusión definitiva sobre el funcionamiento de las políticas provinciales, pero sí ofrecen elementos suficientes para reclamar información pública, estadísticas y explicaciones sobre cómo se está abordando la prevención en Catamarca.

Fuente: El Aconquija