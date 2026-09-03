En el marco de las elecciones del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca, se presenta Dignidad y Compromiso Profesional, una propuesta de renovación encabezada por el ingeniero agrónomo Emiliano Gallo, candidato a presidente.

La lista reúne a profesionales de distintas generaciones y ámbitos de desempeño, combinando experiencia, nuevas miradas y el compromiso de recuperar el protagonismo del Colegio.

Entre sus principales propuestas se destacan la puesta en valor y modernización de la sede, la jerarquización y visibilidad de la profesión, la actualización de honorarios, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y una mayor vinculación con instituciones y sectores productivos.

La propuesta busca iniciar una nueva etapa, con un Colegio más activo, plural y cercano a sus matriculados, que vuelva a ser un espacio de encuentro, participación y crecimiento profesional.

Las elecciones se realizarán el próximo viernes 4, de 7 a 18 horas, en avenida Alem 106, con 415 profesionales habilitados para votar.