La Municipalidad de la Capital, en un trabajo articulado con Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, concluyó las tareas de repavimentación integral en la avenida Cobacho. la intervención abarcó un total de 14 cuadras, donde además del flamante asfalto se concretaron trabajos de señalización horizontal reflectiva, optimización del sistema de alumbrado público con tecnología LED y tareas de parquización y embellecimiento en todo el sector.

Durante la habilitación del tramo, el intendente Gustavo Saadi recorrió la traza y puso en relieve el compromiso del capital humano que hizo posible la obra: «Finalizamos la avenida Gobernador Correa y hoy completamos la avenida Cobacho. quiero agradecer de manera muy especial tanto a los trabajadores de Vialidad Provincial como a los operarios municipales, quienes son los verdaderos artífices de esta obra tan trascendente para la circulación y la seguridad vial de nuestros vecinos».

Por su parte, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, valoró la coordinación intergubernamental al señalar: «Se trata de un abordaje integral. estamos sumamente agradecidos con el Gobierno provincial por el respaldo constante y el trabajo coordinado. nuestro objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas y recuperar arterias fundamentales que presentaban un avanzado estado de deterioro».

En cuanto a la continuidad del plan de bacheo y repavimentación, el funcionario precisó que los equipos técnicos ya iniciaron las tareas de fresado sobre 300 metros de la avenida Misiones de cara a su pronta pavimentación, y adelantó que la próxima meta estratégica será intervenir los 4 kilómetros de extensión de la avenida Manuel Navarro, un corredor neurálgico para la conectividad urbana de la zona sur.

La renovación de la arteria fue recibida con entusiasmo por los comerciantes y residentes de la zona, como María Laura Villalba, comerciante del sector: «Estamos sumamente agradecidos con el intendente por esta nueva obra. la verdad es que nos cambió el día a día, especialmente a quienes tenemos emprendimientos sobre la calzada.

Es una avenida muy transitada las 24 horas y esta renovación nos permite mantener mucho más limpio y ordenado el espacio de trabajo». villalba recordó que anteriormente la traza se encontraba sumamente deteriorada y con baches pronunciados, por lo que la flamante calzada representa una mejora sustancial para el tránsito cotidiano.

Estas intervenciones se enmarcan en el plan integral de recuperación vial que la gestión municipal ejecuta de manera sostenida en distintos circuitos de la ciudad, consolidando una infraestructura urbana moderna, segura y eficiente que garantiza mayor conectividad y bienestar para toda la comunidad capitalina.