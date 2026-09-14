Alumnos del nivel secundario del Sistema Educativo Municipal (SEM) participaron de una enriquecedora charla informativa sobre la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, desarrollada en las instalaciones del Complejo Cultural Urbano Girardi.

La disertación estuvo a cargo del juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Segunda Nominación, Dr. Fabricio Gershani Quesada, quien acercó a los jóvenes información indispensable sobre la normativa legal vigente que rige para adolescentes de entre 14 y 17 años, haciendo especial hincapié en el marco de derechos, garantías constitucionales y medidas orientadas a la educación, la prevención y la plena integración social.

Esta propuesta, concebida para fomentar la reflexión ética sobre la responsabilidad y la construcción de ciudadanía, se complementó de manera articulada con una visita formativa a la Expo Productiva en el Predio Ferial.

Por iniciativa del intendente Gustavo Saadi, quien impulsa activamente la participación de los jóvenes en programas de desarrollo local como «Aprender a Emprender», una delegación de 30 estudiantes de 5.º año —acompañados por docentes y preceptores— recorrió los distintos espacios y exposiciones de la feria para interiorizarse sobre las dinámicas del entramado productivo catamarqueño y vivenciar de cerca el espíritu emprendedor de la provincia.